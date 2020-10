Domácí prohra 0:5 s poslední juniorkou Jihlavy, která přitom do té doby ještě nebodovala. „Problémy, především ty zdravotní, které nyní máme, se projevily v plné nahotě,“ rezignovaně krčil rameny trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Už před utkáním musel řešit velké komplikace se složením základní sestavy. „Kvůli nemoci vypadli gólman Kolář s krajním záložníkem Pavlíkem. Dalších pět hráčů mělo až do pátku horečky. Do zápasu jsme šli v takovém stavu, že jsme mohli spoléhat na zázrak, aby se nám podařilo bodovat,“ vysvětloval.

Zdravotní komplikace hráčů Velmezu byly na hřišti znát. Po dvaceti minutách přišel první inkasovaný gól, už v nastaveném čase první půle pak druhý. „Ta druhá branka mě hodně mrzela. Byla to škoda, protože je velký rozdíl, zda jdete do šatny s mankem jednoho, nebo dvou gólů,“ komentoval.

O poločasové přestávce Šimáček poslal do hry druhého útočníka. „Ještě jsme chtěli zkusit s utkáním něco udělat. Hráči měli hlavně zvýšit pohyb a důraz, přidat na aktivitě,“ popisoval.

V úvodní pasáži druhého dějství se to jeho ovečkám dařilo. Pak ovšem přišel penaltový zákrok a hosté zvýšili už na rozdíl tří branek. „Hráči mi po utkání říkali, že k tomu zákroku došlo ještě před vápnem, ale to už je teď jedno. Za stavu 0:3 však bylo po zápase, už se jen dohrávalo. Přesto jsme si vypili kalich hořkosti až do dna. Čtvrtý gól vstřelila Jihlava z rychlého brejku po naší standardce, pátý „zařídil“ smolnou tečí, kdy se mu vystřelený balon snad ze třiceti metrů otřel o záda, jeden z našich obránců,“ kroutil hlavou.

Trenéra Velkého Meziříčí trošku rozzlobila ještě jedna skutečnost. „V žádném případě se na to nechci vymlouvat a stěžovat si, ale jednu poznámku si neodpustím. Byl jsem docela zklamaný z toho, jakým způsobem se Jihlava k nám, coby svému partnerovi, zachovala. Když k nám pošlou devět lidí z áčka, byť šlo o mladé hráče, je celkem jasné, jak to utkání dopadne, obzvlášť při našich problémech,“ zdůraznil.

A ještě pokračoval. „Je to opravdu zvláštní chování k partnerovi, který jim vyhověl s přeložením derby s Vrchovinou, aby spolu mohli sehrát pohárový zápas. Navíc Jihlavě pomáháme i v mládežnických kategoriích. Při první příležitosti pak přijde taková odezva. Je škoda, že to v Jihlavě takto neaplikovali třeba v zápase juniorky s Dolním Benešovem.“

V jejich současné situaci tak v Meziříčí nynější pauzu vítají. „Pro nás je to jedině vítězství, protože stále řešíme spoustu zdravotních komplikací. Teď je potřeba, aby se hráči dali dokupy,“ zdůraznil Šimáček.