Tou je testování ofenzivního záložníka Davida Ráliše. „Může hrát ve středu pole, ale také na pravém kraji záložní řady. David je výborně fyzicky připravený, je to takový štírek, který ale umí také přitvrdit,“ popisoval dvacetiletého středopolaře Vysokého Mýta asistent trenér Vrchoviny Petr Follprecht.

Blízko angažmá ve třetiligovém klubu z Vysočiny byl přitom Ráliš již před půl rokem. „Už v létě tu byl na zkoušce, ale tehdy se rozhodl zůstat ve Vysokém Mýtu, kde to chtěl zkusit pod známým trenérem Pulpitem,“ připomněl Follprecht.

Pokud by se postavou nevelký záložník osvědčil, sešel by se v jednom týmu se svým starším bratrem Martinem, který je v Novém Městě už od loňského léta. Napodobili by tak bratry Šmídovi, kteří patří už delší dobu do kádru Sportovního fotbalového klubu.

Nyní bude záležet na tom, zda David Ráliš přesvědčí trenérské duo Michal, Follprecht o svém přínosu pro tým. „Už tehdy v létě jsme se s Davidem domluvili, že přijde opět v zimě. Bude mít dostatek příležitostí nám ukázat, zda by byl posilou,“ komentoval asistent kouče Vrchoviny.

První příležitost dostal Ráliš v sobotu, kdy nastoupil v základní sestavě Nového Města v souboji s Ráječkem. Na umělé trávě v Blansku ovšem vyběhla v modrých dresech celku ze Žďárska hodně slepovaná sestava. „Proti celku z jihomoravského krajského přeboru bylo dopředu naplánované, že více dostanou příležitost hráči z béčka,“ přiznal Follprecht.

Nakonec ovšem dostali šancí více, než se předpokládalo. „Z různých důvodů to nakonec dopadlo tak, že se v sestavě improvizovalo trošku víc. A to ještě další kluci z naší rezervy, s nimiž jsme pro zápas počítali, nakonec necestovali,“ zmínil.

I přes konečné vítězství 4:2 ovšem nebyl trenérský štáb Vrchoviny příliš spokojený. „O spokojenosti se moc hovořit nedá. Hráči se sice snažili, ale po chvíli začalo chumelit, navíc byla velká zima, kterou ještě umocnil silný vítr,“ přiblížil těžké podmínky.

Jednoho svěřence ovšem Follprecht nad ostatní vyzdvihl. „Matěj Jícha nejenže dal dvě branky, ale na pozici krajního záložníka podal velice dobrý výkon,“ ocenil výkon věkem ještě dorostence.

Podobně si přitom Jíchu jen o týden dříve pochvaloval také trenér Michal. „Matěj na sobě hodně zapracoval, přidává si jak na fyzičce, tak i na síle. Z těch kluků, co měli na začátku stejnou startovací pozici, je na tom nyní nejlépe. Rozhodně atakuje základní sestavu,“ zdůraznil Follprecht.

A na konto sobotního utkání ještě dodal. „Ten zápas nám moc neukázal, protože ve třetí lize hrajeme spíše zezadu, bojovně, na brejky, kdežto proti Ráječku jsme měli být dominantní na míči, což moc neumíme.“