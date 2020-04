Právě drobné práce okolo rodinného domu jsme v současné době hlavní Michalovou aktivitou ve volném čase. „Kolem baráku je pořád co dělat. Dodělávám, co je potřeba, k tomu také běhám a cvičím, snažím se udržovat,“ sdělil zkušený středopolař.

Nezanedbává ovšem ani své dvě ratolesti. „Času s dětmi nyní trávím mnohem více, za což jsem samozřejmě rád. Nebudu ovšem zastírat, že mi fotbal a zápasy chybí. Na druhou stranu je teď manželka hodně spokojená,“ směje se kapitán Nového Města na Moravě.

Vzhledem k současným okolnostem se s rodinou vyhýbá jakémukoliv cestování. „Bydlíme na vesnici, takže většinu času strávíme na naší zahradě. Ono se ani moc nikam jezdit nedá, věnuji se rodině, určitě se nenudím,“ řekl.

PAUZA? ZRANĚNÍ JE HORŠÍ

Ještě v dresu tehdy prvoligových Blšan zažil Michal martyrium v podobě vážného zranění kolene.

Dá se tehdejší dlouhá pauza od fotbalu alespoň částečně porovnávat se současnou situací? „Asi tak napůl. Časově jsou ty situace porovnatelné, v obou člověk musí na fotbal zapomenout. Nyní je to ale přece jenom lepší, protože mohu něco dělat, nejsem úplně omezený. Kdežto po zranění je to náročnější psychicky, protože nějakou dobu má člověk omezený pohyb,“ vysvětlil Michal.

S definitivním zrušením soutěží v tomto ročníku víceméně počítal. „Je to rozumné rozhodnutí. V této situaci k tomu všechno spělo, nebylo to pro mě žádné překvapení,“ přiznal šestatřicetiletý fotbalista.

Nemožnost společných tréninků jej paradoxně fyzicky pozvedla. „Je to tak. Pravidelně chodím běhat, k tomu se věnuji i cvičení a posilovně, opravdu jsem na tom paradoxně lépe, než předtím,“ pousmál se Michal.

Pomyslný restart zimní přípravy tak podle jeho názoru nebude potřeba. „Vše bude odvislé od toho, jak na tom každý hráč individuálně bude. S kluky jsem se dlouho neviděl, ale počítám, že se všichni snaží udržet v patřičné kondici. I když to samozřejmě není zápasové běhání, má svoji platnost. Podle mého bude spíše potřeba více práce s balonem na hřišti, případně nabrání síly a výbušnosti, nabírat objem asi nebude třeba,“ přemítá střední záložník Vrchoviny.

CHUŤ DO FOTBALU TRVÁ

Dlouhá přestávka jej od fotbalu rozhodně neodradila. „Pro mě má spíše pozitivní efekt. Dobře vím, že už mám své roky a jednou budu muset s hraním seknout. Fotbal mám ale pořád rád a nyní do něj mám o to větší chuť. Nad koncem kariéry určitě nepřemýšlím, předpokládám, že se zapojím do přípravy na nový ročník,“ předestřel Michal.

Svoji fotbalovou dráhu začínal coby žáček v Radešínské Svratce. Nepřemýšlí o uzavření sportovní dráhy právě tam? „Tak to jsem doopravdy neřešil. Je pravdou, když se potkáme, že to přede mnou kluci z Radešínky občas nadhodí, ale neřeším to. Nyní hraji v Novém Městě, kvalitní soutěž, která mě baví, zatím si nedokážu představit, že bych hrál jinde.“

Obléci v létě dres rodné Řečice, alias Mexika, na turnaji v malé kopané, by se však nebránil. „Pokud nějaký turnaj v malé kopané bude a dáme dohromady mančaft, určitě bych si šel rád kopnout,“ dodal Lukáš Michal.