Loňský podzim si Tomáš Duba za rámeček určitě nedal. Klíčový útočník třetiligové Vrchoviny totiž laboroval s poraněním zadního stehenního svalu. „Měl jsem tam prasklinu, kvůli níž jsem byl tehdy dobře šest týdnů mimo,“ vysvětloval Duba.

Závěr předčasně ukončené první poloviny sezony ještě stihl, ale nebylo to ono. „Neměl jsem pořádně natrénováno a naskočil po hlavě do posledních zápasů. Na mých výkonech to bylo znát. Teď už jsem ale fit,“ pochvaloval si.

Díky tomu také mohl pětadvacetiletý útočník plnit individuální plán, který svým hráčům připravil trenér Richard Zeman. „Šlo o pořádné dávky, ale běhal jsem poctivě. Ono ale v tuhle dobu stejně nic moc dělat nešlo. Každý využíval volný čas, jak to šlo. Někdo se více věnoval své rodině, jiný se zase více soustředil na práci,“ poznamenal.

I útočníka Nového Města povzbudila informace o možném úplném obnovení tréninků od druhého dubnového pondělí. „Tu zprávu jsem zaregistroval, protože celou situaci pozorně sleduji. Moc tomu ale nevěřím, spíše očekávám, že budeme moci trénovat maximálně po nějakých skupinkách (rozhovor vznikal v pátek dopoledne – pozn. autora). Po dvou či šesti, ale všichni pohromadě asi rozhodně ne,“ potvrdil.

Optimistický je Duba směrem k částečnému dohrání letošního ročníku MSFL. „Bude to rozhodně velice hektické, ale věřím, že se alespoň těch sedm kol, které jsou potřeba, odehraje,“ sdělil.

Cíl jeho mužstva bude jasný. „Vzhledem k tomu, že jsme na podzim uhráli jen dvanáct bodů, je naše situace poměrně jednoduchá, zachránit se. Navíc bychom se měli utkat se soupeři, které musíme porážet, pokud chceme ve třetí lize dál zůstat,“ zdůraznil.

Radost rychlonohému útočníkovi dělaly výkony a výsledky našeho reprezentačního mužstva. Který z hráčů jej nejvíce zaujal? „Vyloženě oblíbeného hráče v reprezentaci nemám, ale třeba útočníka Schicka docela sleduji. Líbí se mi rovněž výkony záložníka Provoda, ten se v poslední době hodně zvedl,“ všiml si.

Pokud jde o letní Euro, českému nároďáku věří. „Už základní skupinu máme docela těžkou, ale podle mého je reálné z ní postoupit. Takové čtvrtfinále či semifinále by bylo velkým úspěchem, ale to už by byl i postup ze skupiny,“ dodal Duba.

