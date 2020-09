Velkými ambicemi se nováček fotbalové MSFL na prahu sezony neoháněl. Ale takhle špatný start si v Jihlavě nepředstavovali. Ve Vyškově znovu tým prohrál, a po pěti kolech si ještě „nesáhl“ ani na bod. Důvod? Málo gólů a chyby, které naopak zkušení soupeři trestají.

Fotbalisté MFK Vyškov (bílé dresy) porazili v utkání Moravskoslezské ligy Vysočinu Jihlava B 3:0. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Naposledy musela jihlavská záloha kousat porážku 0:3 ve Vyškově. A to přitom odehrála páté kolo Moravskoslezské ligy posílena o osm hráčů širšího druholigového kádru. Na druhou stranu to byl velký zásah do sestavy. Mohlo se to projevit? „Hráči by si s tím měli umět poradit. Co se týká taktiky, ta zůstává stejná, protože první tým i my hrajeme stejným stylem. Jde jen o herní návyky na sebe, jedině v tom je to horší. Herní automatismy tam samozřejmě chybí,“ říká kouč Jihlavy B Michal Kadlec.