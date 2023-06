Lukáši, před posledním kolem jste měli záchranu ve vlastních rukách. Prohra 1:3 ve Zlíně vás však odsoudila k sestupu. Počítám, že zklamání v kabině asi muselo být velké?

Smutek byl samozřejmě velký. Ale nešlo jen o poslední zápas. My jsme se nedokázali zachránit v průběhu jarní části. Zápasů, které jsme měli zvládnout, bylo mnohem více. S tím, kolik bodů jsme v posledních kolech uhráli, se ztráta těžko dohání.

Přitom start do jara jste po slušném podzimu měli parádní. Po úvodních dvou venkovních výhrách byste asi záchranářské problémy nečekal?

To bych určitě nečekal. Ale po nějaký šesti či osmi kolech, kdy se nám přestalo dařit, už jsem to viděl jinak.

Potvrzeno: Juniorka FC Vysočina skončila, Slavoj Polná se tak vrací do divize

Co tedy rozhodlo o sestupu Vrchoviny?

S podzimním ziskem dvaceti bodů vládla spokojenost. Také začátek jara jsme zvládli. Potom nám ale výrazně ublížilo počasí. Třetí jarní duel proti Frýdku-Místku jsme museli odehrát na umělce ve Žďáře, další dva domácí duely se musely odložit. Přitom jsme po přípravě byli dobře nachystaní a najednou nám vypadly dva víkendy. Neměli jsme žádnou zátěž, špatně jsme trénovali, protože jsme pro to doma neměli podmínky.

Nedoběhla vás skutečnost, kdy se v Novém Městě sice pět let hrála třetí liga, ale klub má podmínky zhruba na úrovni I. A třídy? Žádné tréninkové hřiště, o absenci umělé trávy ani nemluvě…

Bohužel je to tak, s tím nemohu než souhlasit. Stále se o tom bavíme, ale město to úplně přehlíží, což je velká škoda. Díky tomu nám pak naběhly dvě vložené středy a tím, jak máme úzký kádr, nás to v květnu úplně semlelo. Neměli jsme pak síly fyzické a postupně ani ty psychické.

Obrovským problémem na jaře byla koncovka. Kde se vzaly až tak velké trable v ofenzivě?

V tomto směru nám hodně ublížil zápas s Frýdkem-Místkem. Tam jsme byli lepším týmem, ale neproměnili naše šance. Zvládnout tenhle zápas, tak věřím, že bychom zvládli celé jaro. Poté se totiž rozjela série neúspěchů. V útoku bylo vše pouze na Matulkovi, protože na podzim se pro zbytek sezony zranili další dva útočníci Duba se Skalníkem. Matulka navíc měl i svoje problémy, postupně bylo vidět, jak góly nepřicházely, že je také pod psychickou dekou.

Velký pech. Černý Petr nakonec zůstal v ruce dvojici fotbalových týmů z Vysočiny

Na vašem případě se znovu potvrdilo, že získat kvalitního hráče na Vysočině je velký problém…

Bohužel je to tak. Měli jsme hodně úzký kádr, který jsme v zimě zkoušeli posílit, ale to se nepovedlo. Hráči tu prostě nejsou. Pokud ano, tak z velké dálky, navíc na ně ekonomicky nemáme. Dá se říci, že jsme balancovali na hraně sportovních i ekonomických možností. Proto jsme zapojili mladé hráče z Nového Města i blízkého okolí, v čemž chceme dál pokračovat. Situace, která se stala, tak může být do budoucna pozitivní.

V divizi tedy dostanou ještě větší šanci odchovanci?

Určitě ano, otevírá se pro ně větší šance než ve třetí lize. Dveře mají otevřené, protože chceme, aby tým stál na domácích hráčích.