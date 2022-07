O veškerých kompetencích, které bude mít v nově zřízené roli na starosti, se rozhodne až postupem času. „Moje nová role by měla být spojená částečně s trénováním a samozřejmě i s manažerskou pozicí. Něco z obou těchto věcí,“ popisoval Michal.

O tom, že by ještě kopal, třeba nižší soutěž, prý neuvažuje. „Nikdy neříkej nikdy, ale do přípravy už rozhodně nenastoupím,“ usmíval se.

Pokud jde o manažerskou roli, tam má dosavadní kapitán Vrchoviny jasno. „Chci pomoci předsedovi Rendovi Horakovskému s agendou, které má opravdu hodně. Vyřizování přestupů, smlouvy s hráči, to je něco, co by mě určitě bavilo. Tyto věci bych si rád vzal na starost,“ neskrýval.

Druhá rovina nové funkce bude mít spíše sportovní charakter. „Chtěl bych se dál pohybovat u áčka. Třeba v roli asistenta, ale to ještě budeme řešit,“ prozradil.

Předseda Sportovního fotbalového klubu v souvislosti s nově zřízenou funkcí ve vedení klubu prohlásil, že od Michala očekává také propojení obou mužských týmů.

Ten se tomu nebrání. „Myslím si, že naše béčko funguje velice dobře. Máme v něm dostatek hráčů, oba celky si vzájemně vypomáhají. Mým cílem je udržovat tento proces a spolupráci na rozumné úrovni, nějaké propojení by mělo fungovat,“ sdělil.

Ačkoliv už za pár dnů odstartuje příprava na nový ročník, v Novém Městě stále nenašli náhradu za končícího trenéra Pavla Procházku. „Doufám, že se nám obsazení trenérského můstku u áčka podaří dořešit v tomto týdnu,“ vyslovil své přání.

Ve hře jsou prý dvě jména. „Jeden trenér je z našeho regionu, druhé jméno je takříkajíc odjinud. Je to obtížné, oslovili jsme řadu trenérů, ale skloubit tuto práci se zaměstnáním, časem a ekonomickými možnostmi klubu je náročné,“ krčil rameny.

Aby toho nebylo málo, kádr účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy opustila po skončení minulé sezony hned pětice hráčů, včetně Michala.

Má za ně Vrchovina náhradu? „Některé hráče máme rozjednané, čekáme už jen na potvrzení příchodu nového trenéra. Některé odchody mě docela mrzely, hlavně způsobem, jakým byly provedeny. Věřím ale, že je dokážeme nahradit a kádr bude dostatečně silný na třetí ligu,“ zdůraznil.

Jména ovšem prozradit nechtěl. „Mohu k tomu říci jen tolik, že jde o čtyři posily. Dva jsou hráči vyloženě pro základní sestavu, další dva přijdou na zkoušku do letní přípravy,“ dodal Michal.