Se svými ovečkami chtěl trénovat až do konce třetího červnového týdne. Nakonec ale ukončili ročník už v polovině šestého kalendářního měsíce. „Kluci sami přišli s tím, že už mají naplánované nějaké akce. To by znamenalo, že by se jich minulý týden hodně omlouvalo. To by nemělo cenu, tudíž jsme přípravu o týden zkrátili,“ vysvětlil šestačtyřicetiletý lodivod.

Jinak ovšem byl s šestitýdenním blokem po rozvolnění situace spokojený. „Myslím si, že to splnilo svůj účel. Kluci k tomu přistoupili svědomitě a zodpovědně. Kromě zraněných hráčů byla takřka stoprocentní účast na trénincích, navíc jsme odehráli čtyři utkání,“ hodnotil.

Prostor dostali také někteří mladší hráči. „Třeba Vojta Veselý na sebe hodně upozornil. Naznačil, že by se s ním dalo počítat, jako s naším dalším mladým odchovancem,“ komentoval.

Nejvíce času v tréninkovém procesu, celkem logicky, věnovali v Novém Městě opětovnému nabrání fyzičky. „Kondici jsme řešili především herní formou, což je v současné době určitý trend. Tedy žádné klasické běhání. Vzhledem k častým dešťům jsme hodně trénovali na kvalitním hřišti v Radešínské Svratce. Myslím si, že to byly dobré tréninky,“ těšilo jej.

Na měsíční zkoušku přišel koncem května do kádru třetiligového celku Ondřej Starý. Dvacetiletý útočník ze sousední Nové Vsi odehrál všechna čtyři utkání, v týmu už ale nebude dál pokračovat. „Já jsem o něj další zájem projevil, ale samozřejmě by na sobě musel hodně zapracovat, aby se prosadil. Navrhl jsem mu, aby to u nás půlrok zkusil, Ondra ale zvolil pohodlnější variantu, tedy návrat do Nové Vsi,“ pokrčil rameny.

A dál pokračoval. „Předpoklady by rozhodně měl, mezi kluky dobře zapadl, ale je to o jeho další práci. Musel by toho totiž více naběhat a vůbec celkově natrénovat,“ zdůraznil.

Mladý útočník se s kabinou Vrchoviny rozloučil, podobně jako všichni hráči, celodenním turnajem v míčovém sedmiboji. Nápad vzešel v hlavě právě trenéra Zemana, který se sedmibojů pravidelně v červnu zúčastňuje v Bezděkově u Chotěboře.

Jedenáct dvojic, včetně týmu trenérského dua, si to postupně rozdalo ve stolním tenise, hodů na koš, házenkářské sedmičce, tenisu, nohejbalu, volejbalu a na závěr v zahrávání pokutových kopů.

Ke vzájemnému měření sil v těchto disciplínách došlo poslední den přípravy, druhou červnovou sobotu. „Bylo to pěkné, navíc nám vyšlo počasí. Prakticky až do poslední disciplíny bylo hned šest dvojic ve hře o celkový titul. Finálový souboj mezi kapitánem Lukášem Michalem a gólmanem Petrem Šmídou rozhodl o celkovém vítězství dvojice Lukáš Michal, Lukáš Smetana. Petr Šmída bral se svým bratrancem Vojtou Veselým druhé místo, třetí jsme byli s mým asistentem Lubošem Střešňákem my,“ usmál se.

Právě vyrovnanost celého klání zkušeného stratéga nejvíce překvapila, ale současně také potěšila. „Čekal jsem, že to více půjde starším hráčům. Myslel jsem si, že těm mladým, protože bývají sportovně jednostrannější, to tolik nepůjde. Ti kluci mě ale mile překvapili, ať už to byl Ondra Starý, Petr Duda, nebo stříbrná dvojice, byli opravdu šikovní,“ vyzdvihl výkony mladíčků.

Může se z této akce stát každoroční tradice? „Pokud budeme za rok všichni pohromadě a bude zájem, mohli bychom si opět zahrát. Myslím si, že se to klukům líbilo, zahráli si dosytosti, navíc si někteří různé hry ještě přidávali,“ všiml si.

Velký otazník visí nad dalším působením útočného esa Vrchoviny Tomáš Duby. O něj má totiž eminentní zájem Blansko, které míří do druhé ligy. „Blansko Tomáše chce, nabídlo mu smlouvu, ale začínáme řešit případnou hráčskou kompenzaci. Smlouvu má totiž u nás, nedokážu proto říci, jak to celé dopadne. My bychom chtěli, aby u nás zůstal záložník Chloupek, plus k němu ještě jednoho kvalitního hráče do základní sestavy,“ nastínil.

Z trojice možných adeptů, kteří za Vrchovinu naskočili do utkání proti Velkému Meziříčí, se Zemanovi nikdo nezamlouval. „Pokud se s Blanskem nedohodneme, těžko se budeme jinak domlouvat. Ve hře jsou ovšem i další varianty. O Dubu může projevit zájem třeba Jihlava, odkud k nám Tomáš přišel. Ta situace je prostě otevřená na všechny strany,“ předestřel.

Celý mančaft má nyní čtyřtýdenní pauzu. „Znovu se sejdeme v pondělí třináctého července. Trénovat budeme čtyřikrát týdně, v plánu máme čtyři přípravné zápasy. Nejprve divizní Ždírec s Vysokým Mýtem, pak ještě třetiligové Živanice a druholigové Blansko,“ naznačil.

U toho už ale nebude Luboš Střešňák. Ten se po třech letech u mužstva rozhodl skončit v roli Zemanova asistenta. „Je to škoda a pro mužstvo velká ztráta. Luboš si zaslouží absolutorium za to, jak tuto funkci plnil, navíc jde o naprosto charakterního člověka, v kolektivu oblíbeného. Z rodinných důvodů se ale rozhodl tak, jak se rozhodl,“ ocenil svého dnes již bývalého spolupracovníka.

Kdo tedy bude nyní trenérovou pravou rukou? „Věřím, že Lubošovi třeba bude fotbal chybět a bude se chtít k mužstvu vrátit. V týmu bude mít, myslím, dveře pořád otevřené. Proto jsme do mančaftu nebrali nikoho zvenku, roli hrajícího asistenta mi bude plnit Lukáš Michal,“ uzavřel toto téma Richard Zeman.