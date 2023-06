Petře, situace Vrchoviny ve třetí lize není příliš komfortní, s tím asi budete souhlasit?

Není moc dobrá, to určitě vidí každý. Pořád ale věřím, že je v našich silách záchranu uhrát.

Čekají vás poslední dvě kola. Před sebe potřebujete stlačit alespoň jednoho z dvojice Uherský Brod, Frýdlant, na něž ztrácíte jediný bod. Jaká k tomu vede cesta?

Ideální by samozřejmě byl zisk šesti bodů, ale podle mě budou na jistotu záchrany stačit i čtyři.

Druhé místo v přeboru ještě může znamenat postup. Uspějí fotbalisté z Vysočiny?

Dělal jste si propočty?

To přímo ne, ale spíše to vidím podle soupeřů, které mají ostatní týmy. Třeba Frýdlant jede dvakrát ven. Nebo Velké Meziříčí, které je na tom stejně jako my, podle mě dvakrát nevyhraje. Teoreticky se může stát, že by nám nakonec mohly stačit i tři body.

V sobotu se doma utkáte s Kvítkovicemi, týden poté jedete na půdu rezervy Zlína. Klíčové asi bude doma zdolat celek z Otrokovic…

To v každém případě. Zápas ve Zlíně pro nás bude rozhodně složitější, proto doma potřebujeme Kvítkovice zdolat. Navíc v domácím prostředí jsme silnější.

Takové zápasy bývají více o hlavách hráčů než o tom, co umí nohama, že?

Ano, rozhodující bude ten zápas zvládnout po psychické stránce, což nebývá jednoduché. Pokud to ale dokážeme, pojede se nám do Zlína hned lépe. Kvítkovice jsou nejdůležitějším zápasem sezony, i když to jsme si před týdnem, před derby na hřišti Meziříčí ,říkali také.

Bod, který jste ve Velkém Meziříčí vyválčili gólem z poslední akce, pro vás musel mít cenu zlata.

Určitě jsme si tam jeli pro tři body. Když jsme navíc věděli, že domácím budou ve středu pole chybět Franěk se Šutou, věřil jsem, že budeme Velmez přehrávat. Jenže tomu tak příliš nebylo.

Skoro se zdálo, že vyloučení domácího obránce chvíli před půlí vám uškodilo?

S tím se dá souhlasit. Myslím, že pro domácí bylo skoro lepší, že se zatáhli a využívali své kvalitní rychlostní typy na obou lajnách hřiště. Navíc my do plných moc hrát neumíme.

Kde hledat příčiny toho, že Vrchovina po dobrém jarním startu bojuje o záchranu?

Přestali jsme dávat góly ze standardek, těmi jsme si hodně pomáhali. Vše začala prohra s Frýdkem ve žďárském azylu, pak jako bychom si přestali věřit.