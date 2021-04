Fotbalové kluby, které působí v letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy, měly v minulém týdnu společnou schůzku, na níž probíraly všechny možnosti, týkající se osudu rozehrané sezony.

Za hraniční termín začátků tréninkového procesu k tomu, aby se mohlo odehrát alespoň potřebných sedm kol, si stanovily první květnové pondělí. „Podle mého bylo důležité, aby taková schůzka proběhla. Aspoň nyní máme v ruce nějaké noty toho, co by mohlo nastat,“ sdělil kormidelník Vrchoviny Richard Zeman.

Pokud jde o květnový termín, je dál nejistý. „Je to za měsíc, těžko předvídat, co se během něj stane. To, že třeba děti půjdou před polovinou dubna opět do škol ještě neznamená, že dojde k rozvolňování vládních omezení,“ naznačil.

A dodal ještě jednu podstatnou skutečnost. „V okolních státech čísla nakažených spíše rostou, to rozhodně není pozitivní signál. Těžko cokoliv předjímat, ale opravdu nevím, nakolik reálný je termín, který kluby z MSFL stanovily,“ poznamenal.

Do hry ještě vstoupí další podstatný faktor, na který se často zapomíná. Ne všichni amatérští sportovci se totiž musí na hřiště vrátit. To je skutečnost, kterou při svých rozhodnutích výrazně opomíjí, možná dokonce ignoruje, především současná česká vládní garnitura.

A právě z tohoto má kouč Nového Města poměrně velké obavy. „Dnes jsme v situaci, kdy už třetí půlsezonu stojíme. Sám nevím, co to s hráči udělá. Nejde tu jen o fotbal, ale o celý amatérský sport v Česku,“ zdůraznil Zeman.

A na toto konto ještě dodal. „Je s velkým otazníkem, zda budou mít hráči do fotbalu chuť. Někteří si mohli během vynucené pauzy najít jiný koníček, jiní pro změnu zjistili, že ho vlastně nepotřebují, když mohou být raději doma s rodinou.“