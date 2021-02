V současné době tak jeho ovečky individuálně absolvují rychlostní, popř. silové běhy. „Nyní už jsme za hrubou přípravou. Kluci teď dávají kratší běhy, dvoustovky či třístovky, jdou do síly,“ vysvětloval.

Šimáčka stále více trápí, že vůbec neví, kdy se se svými svěřenci dostane opět na hřiště. „Cokoliv plánovat je teď ohromně těžké. Všechny individuální běhy hráčů jsme směřovali k tomu, že se dvacátého února začne hrát. Což se nestane,“ lamentoval kouč Velmezu.

Alespoň jedno pozitivum přesto našel. „Jediná výhoda spočívá v tom, že kluci mohou běhat doma, nemusíme se scházet a pak mi pošlou výsledky,“ potvrdil.

Má to však i druhou stranu mince. „Z rozhovorů s nimi dobře vím, že už je to nebaví. Hřiště jim chybí, na něm je to úplně jiný pohyb než na poli či jinde v terénu, kde to může hrozit i zraněním. Myslím, že tolik kilometrů, kolik letos, nenaběhali, co si pamatují,“ pousmál se.

Vzhledem k nejisté situaci ani není kormidelník Meziříčí domluvený s jinými kluby na případném přípravném utkání po rozvolnění situace. „Ani nás nikdo nekontaktovat, ale podobně to asi mají všechny kluby. Jsem toho názoru, že posléze bude během jednoho dne dost času se domluvit,“ naznačil.

Šimáčka také mrzí, že podmínky nejsou pro všechny kluby stejné. „Béčka profesionálních klubů normálně trénují. Ale nejen ony. Dokonce jsem viděl, že některé mančafty z MSFL hrály přípravný zápas. Ti, co vše dodržují, na to pak doplácí,“ kroutil hlavou.

Do města pod nejvyšším dálničním mostem v republice chtěli získat ještě jednoho hráče z vyšší soutěže. Celá akce ale zřejmě padne. „Je to celkem logické. Pokud se bude třetí liga neustále odsouvat, byla by to od hráče z vyšší soutěže blbost, aby k nám teď šel. Nikde navíc není psáno, že se na jaře MSFL vůbec bude hrát a pak už by od nás nikam jinam jít nemohl. Takhle by se po fotbalové stránce doslova zabil,“ měl pochopení.

Také co se způsobu dohrání ročníku týká, vládne ve Velkém Meziříčí mírná nervozita. „Vím, že je to odsouhlasené, byť nevím přesně kým. Ale dohrát padesát procent zápasů a pak ročník ukončit, mi přijde docela ujeté a ne úplně regulérní,“ neskrýval Šimáček.