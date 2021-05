Ten už na začátku minulého týdne, kdy konec u mužstva oznámil kouč Richard Zeman, avizoval, že má dvě žhavá želízka v ohni. „Vytipováno jsme měli pět jmen, ale dvě z nich stála od začátku výše než ty ostatní,“ potvrdil Horakovský.

A to se nyní jen potvrdilo. „Nyní už jednáme jen s těmito dvěma. Oba jsou z Vysočiny, ale dál už konkrétní být nechci. Další potencionální kandidáti, které jsme měli vytipované, už tak nyní nepřipadají v úvahu,“ sdělil Deníku.

S oběma horkými kandidáty už vedení klubu mělo pohovor. „Já osobně potřebuji cítit, že k nám takový člověk opravdu chce jít a do té práce má skutečně chuť. To je pro mě přínosné. Nechci, aby to k nám šel někdo jen tak zkusit,“ zdůraznil.

V kuloárech se čile spekuluje o trenérovi divizního Ždírce nad Doubravou Martinovi Slavíkovi, ale třeba také o bystřickém Pavlovi Procházkovi, který si udělal jméno u mládeže FC Vysočina a nyní působí v Blansku.

Ani jednoho předseda SFK nepotvrdil, ale také nevyvrátil. „Nebudu to komentovat. Každopádně bude před novým koučem stát velký úkol v podobě omlazení kádru, ovšem za udržení klubu ve třetí lize, to je pro nás prioritou,“ neskrýval.

Zatím by byl rád, pokud by u mužstva setrval končící lodivod. „Chci se s ním takto domluvit, aby do příchodu nového kouče mužstvo dál trénovalo,“ přiznal.

S Richardem Zemanem by se vedení klubu v Novém Městě ještě chtělo oficiálně rozloučit. „Richard se vracel s cílem zachránit divizi, což se mu povedlo. Navíc se tu vytvořil silný kádr, který další rok vybojoval postup do MSFL. Až se soutěže rozjedou, chceme jej pozvat před plnou tribunu na našem stadionu, aby si ještě jednou užil našich skvělých fanoušků,“ naznačil Horakovský.