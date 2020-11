První polovina tohoto ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy se celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice příliš nevydařila. Trenér Jan Šimáček nebyl spokojen nejen s některými výkony a výsledky svých oveček, ale také s jejich přístupem.

I proto naznačil, že by se pro některé hráče už pro jaro nemuselo v kádru najít místo. „Nikdo nebyl „odejit", ani se to nechystá. V průběhu zimní přípravy ovšem budou mít hráči dostatek času ukázat, zda tu chtějí být," sdělil kouč Velkého Meziříčí.

Na toto téma už také měl schůzku s vedením klubu. „Do jarní části nemůžeme jít jen se čtrnácti či patnácti hráči. Obzvlášť, když nás čeká několik vložených střed. Musíme jej rozšířit minimálně na osmnáct lidí. Konkurenci je potřeba zvýšit, pokud to některé nenakopne, budou muset odejít," přiznal.

O konkrétních jménech případných posil ale nechtěl příliš hovořit. „Nějaká jména už padla, ale dokud nikdo neví, co bude dál, je těžké o nich mluvit. V každém případě ale chceme, aby s námi nastoupili už do zimní přípravy. Mohu říci snad jen to, že jedno jméno je z druhé ligy, další dva vytipovaní hráči působí v divizi, ale ve svých klubech vynikají," podotkl Šimáček.