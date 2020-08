Po dvou odehraných zápasech nemá tým z Jihlavy na svém kontě v Moravskoslezské lize ani bod. „Ale když to vezmu do důsledku, v obou jsme klidně po bodu získat mohli,“ říká trenér „béčka“ FC Vysočina Michal Kadlec, jehož tým v premiéře prohrál smolně se Zlínem gólem v nastavení, a v pátek padl v Hlučíně 0:1.

Platila se tedy nováčkovská daň. „Samozřejmě vás to mrzí, když odehrajete kvalitní zápas, máte vyložené šance a nezískáte žádné body. Ale tragédii z toho neděláme,“ doplňuje kouč rezervy.

Ta v Hlučíně odehrála ještě lepší mač než doma se Zlínem B. „Konec prvního poločasu a zvlášť druhou půlku jsme byli lepší. Chyběla tomu jen vstřelená branka. Určitě jsme mohli pomýšlet na nějaký zisk. A mě hlavně potěšilo, že to bylo vyrovnané a drželi jsme s nimi krok,“ říká Kadlec.

Oproti divizi je ale znát, že vyšší soutěž má trochu jiné parametry. „Ta hra je rychlejší. Vlastně se to všechno odehrává ve větším tempu. Jsou větší nároky na zpracování, na převzetí, je na to méně času. A je to i o silové stránce. V tom je to kvalitnější,“ potvrzuje.

Během podzimu se ale jihlavská záloha podle něj dokáže srovnat. „Potřebujeme trochu času, abychom se zorientovali a pochopili, co si můžeme dovolit. Jak v tom utkání pracovat. A když si na to zvykneme, určitě začneme i bodovat,“ má jasno bývalý stoper Jihlavy.

A další možnost budou mít jeho svěřenci už zítra. Jedou do Rosic, kde je čeká dohrávka prvního kola, k níž nemohli odcestovat z důvodu karantény. „Teď ty zápasy půjdou rychle po sobě. Hrajeme ve středu a hned pak v sobotu. Musíme se na to dobře připravit,“ tvrdí Kadlec, který včera sestavu neřešil. „Uvidí se až den před utkáním, protože první mužstvo má ve středu pohárové utkání. Ale se sestavou problém nebude,“ nemá strach.

Strach nemá ani z Rosic, které mají na svém kontě už čtyři body. „Teď porazily v posledních minutách Velké Meziříčí a já je trochu znám. Bude to něco podobného jako v Hlučíně. Hrají poctivý a důrazný fotbal, mají kvalitní standardky. Loni nedostávali moc gólů, ani nedávali. Když jsou ve vedení, tak to moc nepouští,“ všiml si trenér, který by byl rád, kdyby jeho tým udeřil jako první. „To by byl stav ideál,“ zasmál se. „My se tam budeme chtít prezentovat výkonem, který jsme předvedli ve druhé půlce v Hlučíně,“ dodává.

Středeční dohrávka začíná na rosickém hřišti od 17 hodin.