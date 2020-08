Jihlavská juniorka měla v posledních týdnech trable. Musela do karantény a nestihla úvodní kolo v Rosicích, kam pojede až 26. srpna. Tím pádem se ji roztrhla příprava, což pro nováčka třetí nejvyšší soutěže není jednoduché. Na přípravu před prvním ostrým mačem, který ji čeká v neděli dopoledne doma proti Zlínu B, měla jen týden.

Poprvé po čtrnáctidenní odstávce se sešli svěřenci trenéra Michala Kadlece v pondělí. „Přišli všichni, testy dopadly dobře, takže jsme se hned začali chystat na to první utkání,“ říká kouč Jihlavy B.

Hráčům měl v týdnu k dispozici dostatek. „Kolem čtrnácti se nás scházelo,“ potěšilo ho. Ale také je pár dnů nešetřil. „Těžko se ta čtrnáctidenní pauza za týden dohoní. Začátkem týdne to byly intenzivnější tréninky. Bylo to i o oživení kondice, měli jsme tréninky silové, rychlostní, ale také herní. Postupně tu zátěž ale zvolňujeme, aby si kluci před zápasem odpočinuli a byli na neděli připravení,“ nastínil.

Program 2. kola MSFL

PÁTEK: Otrokovice – Frýdek-Místek (17.00), Znojmo – Vyškov (17.30).

SOBOTA: Dolní Benešov – VRCHOVINA, Kroměříž – Rosice (vše 17.00).

NEDĚLE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Uherský Brod, Sigma Olomouc B – Uničov, Baník Ostrava B – Petřkovice, Slovácko B – Hlučín (vše 10.15), JIHLAVA B - Zlín B (10.30, Na Stoupách).

Ačkoliv jeho tým čeká nová soutěž, hned první soupeř mu neznámý není. „My jsme se s nimi střetávali v juniorské lize. To složení týmu je podobné, co máme my. Jsou to mladí hráči doplnění o hráče z širšího kádru áčka. Těch zápasů jsme s nimi odehráli dost, asi víme, co od nich čekat,“ tvrdí Kadlec. „Vždycky byli dobře připravení kondičně, a měli dobrou organizaci hry. Bude to kvalitní tým,“ tuší trenér Vysočiny, že lehká premiéra se Zlínem, který v prvním kole remizoval se Slováckem B 1:1, jeho svěřence nečeká.

Ovšem domácí tvrz je domácí tvrz, a ta by se bránit měla. Proto nováček touží po výhře. „Určitě bychom si přáli, kdyby se to povedlo, jak herně, tak výsledkově. Dobře se odrazit. Víme, že jsme v nové soutěži a chceme se rychle rozkoukat, dobře naskočit. Když máme výhodu domácího prostředí, měli bychom toho využít,“ cílí na tři body Kadlec.

Jak přesně bude vypadat sestava jihlavského béčka, to ovšem netuší. „Samozřejmě lze očekávat, že někteří hráči z áčka by nám mohli přijít pomoct. Ale protože první tým hraje až v sobotu s Jabloncem, tak se to bude řešit až těsně po tomto utkání,“ uzavírá kouč.

O zápasy 2. kola nebudou ochuzeni ani další dva celky z regionu. Nové Město na Moravě jede ven, a protože minulý víkend prohrálo doma s Vyškovem 1:1, bude chtít v sobotu odpoledne složit reparát. Na svém hřišti se v neděli představí Velké Meziříčí. Podzimní premiéru před svými fanoušky si tým, který v prvním kole vyhrál v Uničově 3:1, odbude dopoledne proti Uherskému Brodu.