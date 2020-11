Se třemi vstřelenými brankami byl subtilní středopolař dokonce nejlepším podzimním střelcem Nového Města. Společně s útočníkem Tulajdanem. „Mezi nejlepší střelce jsem se dostal především kvůli zraněním a nemocem našich klíčových hráčů. To také ovlivnilo naše výkony. Výjimečně tak nedal nejvíce branek Tomáš Duba, ale věřím, že bude na jaře opět velmi produktivní,“ sdělil v rozhovoru pro klubový web Josef Švanda.

V nedohrané podzimní části nasbírali hráči Sportovního fotbalového klubu dvanáct bodů. Na jaře je tak zřejmě čekají záchranářské boje. „Podzim nebyl ideální, ale jak už jsem říkal, na vině byla především spousta absencí, které nás postihly. Doufám, že na jaře prokážeme naše skutečné kvality a budeme hrát o střed tabulky,“ vyslovil své přání.

Své pevné místo v základní sestavě si dravý křídelní hráč vydobyl už v předchozím ročníku. „Když si mě trenér Zeman před dvěma léty vytáhl do přípravy, byl to docela skok. Díky skvělému kolektivu a důvěře trenéra to pro mě ale bylo mnohem snazší,“ ocenil.

S fotbalem Švanda začínal v rodném Pohledci, prvním trenérem byl jeho otec. „Už od předškolních let jsem chodil na sportovní kroužek v Pohledci, který táta vedl. Byl to kroužek specializovaný na klasické lyžování. Po nástupu do školy jsem stále běhal přespolní běhy a lyžoval, ale začal jsem jezdit na školní fotbalové turnaje a tam mě fotbal uchvátil,“ popisoval své začátky.

Následoval přestup do žákovské kategorie v Novém Městě a působení v akademii Vysočiny Jihlava. Z ní se pak talentovaný záložník po čase vrátil zpět do Vrchoviny.

Vzhledem ke kvalitním výkonům, které novoměstská naděje podává, se nabízí otázka, zda kolem ní nelétá laso z vyšší soutěže. „Nějaké nabídky by se našly, ale v tuto chvíli jsem hráč Vrchoviny a soustředím se pouze a jenom na Vrchovinu. Aktuálně pak na splnění maturity, která mě čeká na jaře,“ uzavřel toto téma Švanda.