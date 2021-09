Profesionálové byli nad jejich síly. Úterní souboj druhého kola českého poháru MOL Cupu mezi fotbalisty Velkého Meziříčí a Opavou skončil výhrou Slezanů 5:0. „Opava nám ukázala rozdíl mezi třetí ligou a profesionálními kluby,“ sdělil kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Byť má jeho celek v posledních týdnech velké problémy s marodkou, přesto ve skrytu duše doufal, že loňského účastníka naší nejvyšší soutěže potrápí. „Říkal jsem si, že by k utkání mohla Opava přistoupit trošku vlažněji. Nás by pak mohla nakopnout třeba nějaká podařená akce,“ naznačoval optimistický scénář.

Začátek úterního zápasu byl vyrovnaný, jenže pak se během chvilky dostali hosté do dvoubrankového trháku. „Při prvním asi neměl úplně čisté svědomí gólman Kolář, kterému míč podjel pod rukou. Při druhém nepovedený odkop hostů proletěl na padesát metrů po zemi přes náš střed pole na útočníka hostů, který šel sám na branku,“ kroutil hlavou.

To domácím celkem natolik otřáslo, že do poločasové přestávky ještě dvakrát inkasoval. „Bylo vidět, že jsme hodně dole. Prakticky bylo po zápase. Do druhé půle oba celky sestavy výrazně prostřídaly, utkání se tak v podstatě už jen dohrávalo,“ všiml si kormidelník Velmezu.

Slušná návštěva bezmála sedmi stovek diváků se branky svého celku nedočkala. „Lidí přišlo dost, ale na lepší výsledek jsme neměli. Je to realita, hrát o čtrnáct dní dříve, asi bychom Opavu více potrápili,“ spekuloval.

Znovu se ukázalo, jak velký je rozdíl mezi třetí a druhou ligou. „Druholigoví profesionálové ukázali velké rozdíly v pohybu, rychlosti či práci s míčem. Ten je tak velký, že jim aktuálně holt nejsme schopní konkurovat,“ neskrýval Šimáček.