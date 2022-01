Jeho ovečky čekají na jaře tuhé záchranářské boje ve třetí lize. Možná i kvůli tomu svému týmu příliš sportovního oddechu nedopřál. „Ihned, co v půli listopadu podzimní sezona skončila, jsme měli týden volno. Poté jsme ale absolvovali třítýdenní blok, v němž si kluci měli do fotbalu trochu odfrknout,“ sdělil Veselý.

Jak tento blok vypadal? „Hráli jsme tenis, volejbal, squash či badminton. Třikrát týdně různé sporty, samozřejmě občas i fotbálek. Chtěl jsem, aby se kluci dál hýbali,“ komentoval.

Přes vánoční svátky svým hráčům rozdal individuální plány. „Každý měl absolvovat tři individuální běhy, přes aplikaci mi pak poslali výsledky. V podstatě jako by byli na hřišti,“ pousmál se.

Mnohem méně radosti mu přinesly změny v kádru, ke kterým přes přestávku došlo. Z podzimního složení totiž musí odečítat. „Citelně jsme oslabili, do Rakouska zamířil hned trojlístek našich hráčů. Nejcitelnější je odchod kapitána Kolčavy. Spolu s ním míří k našim jižním sousedům rovněž Lát s Růžičkou,“ mračil se kormidelník juniorky FC Vysočina.

Náhradu ze zmíněný trojlístek se snaží hledat nejen z vlastních zdrojů. „Už jsme do týmu posunuli tři kluky z dorostu. Ještě se ale budeme poohlížet po hráčích jinde, třeba v divizi,“ naznačil.

V rámci aktuálního přípravného bloku čekají na Veselého tým souboje s tradičními protivníky. „Postupně doma přivítáme Velké Meziříčí, Nové Město, Hlinsko, Havlíčkův Brod, juniorku Dukly a Tasovice. Jsou to celky, s jimž jsme v létě hráli na jejich hřišti,“ potvrdil.

O kondici svých oveček po vánočních svátcích strach neměl. „Máme v mužstvu samé mladé kluky, u nich je to snazší než třeba s třicátníky. Jinak ale platí, že co si každý snědl, to bude muset vyběhat,“ usmíval se.

Na fyzickou kondici hodlá opět výrazně dbát. „Už v létě jsem říkal, že fyzička by měla být naší hlavní devizou. Na podzim tomu tak ale kolikrát nebylo. Na tom musíme zapracovat, stejně tak ale také na naší hře, balon hráči určitě uvidí,“ dodal Veselý.