Na podzim se v MSFL stihlo odehrát jen jedenáct kol ze sedmnácti. Už před sezonou bylo stanoveno, že k tomu, aby měla konečná tabulka platnost, musí se odehrát více než padesát procent zápasů. V praxi to znamená, že do konce června by měly kluby ze třetí nejvyšší soutěže odehrát sedm kol.

Aby se toto podařilo, musela by se soutěž rozběhnout nejpozději o čtvrtém květnovém víkendu. „Hrálo by se o šesti víkendech, plus k tomu jedna vložená středa. Za poslední červnový den totiž nemůžeme jít,“ vysvětloval trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Právě on je už delší dobu kritikem regulérnosti letošního ročníku. „Nemusíme se bavit o tom, co prakticky všichni vědí. Letošní sezona je úplný paskvil. Je snaha sezonu dohrát, ale zda se to povede, je věc druhá. Asi jako všichni, i já chci hrát. Ale těch důvodů, proč naopak mistrovské zápasy nehrát, je spousta. Nevím, zda všechno není tlačené na sílu až moc,“ pokládá si otázku.

Proto také není velkým optimistou, že se ročník podaří dohrát. „Je to padesát na padesát. Osobně si spíše myslím že se nedohraje,“ potvrdil.

A dodal dva pádné argumenty. „Jakmile vláda rozvolní, čísla opět poletí nahoru a za dva tři týdny se bude znovu přitahovat. Tu situaci už přece dobře známe. A co by se asi dělo, pokud by třeba jen jeden tým spadl do karantény? Pak bychom měli po sezoně,“ nastínil Šimáček.

Poněkud jiného názoru, co se regulérnosti této sezony týká, je jeho protějšek z Nového Města na Moravě. „Pravidla byla jasně daná už před začátkem sezony. A tam se přece jasně řeklo, že pokud se odehraje příslušný počet zápasů, bude se považovat tabulka za platnou, jakoby se odehrála všechna kola. Po zkušenostech z loňského jara se muselo počítat se všemi možnostmi,“ řekl lodivod Vrchoviny Richard Zeman.

Ten připomněl jeden důležitý aspekt. „Jde přece především o prostupnost soutěží. Co by měli říkat třeba v Hodoníně nebo v Pelhřimově, kde už se druhým rokem snaží postoupit o patro výš. A nemohou kvůli jiným než sportovním důvodům,“ ukázal příklad.

O tom, zda hrát či nehrát, má jasno. „Samozřejmě bych si už přál, abychom hráli. Nikdo nechce sestoupit, to je jasné, ale myslím si, že v současné době jsou daleko důležitější věci než fotbal. Nechci to zbytečně dramatizovat,“ doplnil Zeman.