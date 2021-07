Druhé vítězství v červnovém přípravném bloku si o uplynulém víkendu připsali fotbalisté Velkého Meziříčí. Účastník Moravskoslezské fotbalové ligy si doslova smlsl na divizním Žďáru nad Sázavou.

Z vysokého vítězství 5:0 ovšem trenér Jan Šimáček žádné předčasné závěry dělat nehodlal. „Rozdíl soutěže na hřišti byl znát, ale úplně jednoznačné utkání to nebylo. Hru jsme kontrolovali, především v obraně, protože Žďár moc šancí neměl. Ale nebylo to žádné drtivé vítězství,“ popisoval průběh utkání Šimáček.

Prohra v Rosicích 1:3, výhra nad juniorkou Jihlavy 2:0 a nyní demolice Žďáru. Takové jsou současné výsledky Velmezu. A v každém z těchto utkání zkoušel osmatřicetiletý kouč různé herní systémy.

Nejinak tomu bylo i v sobotu na Bouchalkách. „Tentokrát jsme hráli celý zápas stylem 3-5-2. To se nám v předchozích dvou utkáních ve druhých poločasech výrazně osvědčilo. Tentokrát v tom ale hrál svoji roli také soupeř. Nechci nikterak snižovat kvality Žďáru, ale byl to zatím náš nejslabší protivník,“ komentoval.

Především s ofenzivním výkonem svého mančaftu byl trenér velkého Meziříčí spokojený. „V útoku nám to docela sedlo, ale uvidíme, jak budeme vypadat, až narazíme na někoho silnějšího. Navíc se hrálo za velkého vedra, proto těžko říci, kdo se na utkání jak nastavil v hlavě,“ připomněl.

Z šestice testovaných hráčů už jednomu zkouška skončila. „V pátek jsme se dohodli na ukončení testů s Adamem Mackem. Je to mladý a talentovaný hráč, ale mezi divizí, kde ve Velké Bíteši nastupoval, a třetí ligou je přece jen rozdíl,“ vysvětlil.

Kmenovému hráči Fotbalové školy Třebíč by návrat do Velké Bíteše doporučil. „Už mi kvůli tomu také volal její trenér Marek Zúbek. Myslím si, že by tam měl Adam dál působit.“

Také o osudu dalšího testovaného fotbalisty se možná brzy rozhodne. „Nevím, co je s Kryštofem Petráskem, který je u nás na zkoušce z Břeclavi. Vůbec se mi neozval, nepřišel nejen na trénink, ale ani na zápas se Žďárem. Takový přístup se mi vůbec nelíbí. U dalších kluků ještě uvidíme a vyhodnotíme si vše až po posledním přípravném utkání na půdě Vrchoviny,“ nastínil.

Také při středečním okresním derby dvou třetiligových mančaftů ještě hodlá lodivod celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice experimentovat. „Možná tentokrát vyzkoušíme herní schéma 3-4-3. Ještě se uvidí podle toho, kdo bude ve středu k dispozici,“ předestřel.

Na souboj tradičních rivalů se ovšem docela těšil. „Také nový trenér Vrchoviny Procházka zkouší několik hráčů. Na obou stranách se tak bude sestavou výrazně míchat. Na utkání už mohou být i fanoušci, takže co se atmosféry týká, by zápas mohl mít patřičný náboj,“ doufal Šimáček.