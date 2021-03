Trenér stabilního účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy si novinku samozřejmě pochvaluje. „Díky klubu kluci absolvovali fyzické testy a na základě jednotlivých výsledků má každý své tepové rozmezí, ve kterém se musí během daného tréninku pohybovat,“ popisoval v rozhovoru pro klubový web kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Na sporttesterech se totiž nedá nic ošidit. „Klub nám zajistil také sportovní hodinky s hrudními pásy, díky nimž jsou kluci přesně měřeni a přes mobilní aplikaci mi posílají své výsledky. Ty se tudíž nedají ošálit. Já jako trenér jsem velmi spokojený,“ usmíval se.

A jak si zatím jeho ovečky vedou? „Všeobecně jsou na tom lépe mladší ročníky, takže hráči jako Martin Pavlík, Pavel Partl, Matěj Sysel nebo Martin Puža. Z těch starších se mladíkům hodně přibližuje David Komínek,“ zmínil některá jména.

Současná omezení by tedy na fyzické připravenosti jeho svěřenců nemusela zanechat takovou stopu. „To nyní nedokážu říci. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, ale je jasné, že nějaké stopy to asi zanechá. Po fyzické stránce snad ne, i když běhat v lese a na hřišti je velký rozdíl. Po fotbalové stránce to bude o dost horší,“ uvědomoval si Šimáček.