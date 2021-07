Už bez kádrových změn zahájili v minulém týdnu klasickou letní přípravu třetiligoví fotbalisté Velkého Meziříčí. „Žádná novinka v kádru není. Všechno je tak, jak bylo, když jsme se v závěru června rozcházeli. Žádné extra změny už ani nebudou,“ prozradil kormidelník účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy Jan Šimáček.

Úplně vyloučit možnost toho, že už by kádr neposílil, však nechtěl. „Malá možnost tu ještě je, ale jednalo by se jen o jedno jméno. V každém případě by ale šlo o hotového hráče, který by sem přišel a okamžitě naskočil do základní sestavy,“ popisoval.

A na toto konto ještě Šimáček dodal. „Určitě by to nebylo tak, že bychom takového hráče museli dalších čtrnáct dní zkoušet.“

V sobotu sehráli fotbalisté Velkého Meziříčí první přípravný duel. A doma proti Znojmu to byl zápas dvou rozdílných poločasů. „Znojmo dalo v první půli šanci hráčům širšího kádru. Naopak v průběhu té druhé naskočili do hry spíše ti, kteří by měli hrávat. I proto se obraz jejich hry zlepšil,“ všiml si.

S výkonem svých oveček v úvodních pětačtyřiceti minutách ovšem byl kouč Velmezu spokojený. „Nebylo to mým cílem, ale skoro to vypadalo, jako bychom do prvního dějství vyběhli v silnější sestavě. Určitě bych to ale takto nechtěl hodnotit,“ vysvětloval.

V každém případě se šlo na Tržišti do poločasové přestávky za vedení domácího souboru 2:0. „V první půli Znojmo zahodilo jednu tutovku, my jsme je za to dvakrát potrestali. Určitě jsme ale byli lepším a nebezpečnějším týmem, naše vedení bylo zasloužené,“ potvrdil.

Ani rychlé zvýšení na rozdíl tří branek ovšem klid na domácí kopačky po změně stran nepřineslo. „Prvních dvacet minut druhé půle, kdy se sestavy držely, se obraz hry moc nezměnil. Po naší třetí brance jsme měli i další možnosti, ale jako bychom ty situace trošku podcenili,“ mrzelo jej.

A přišel trest v podobě dvou inkasovaných branek. A mohlo být i hůře. „Nebyli jsme dál hladoví, nevyřešili naše šance dobře. Po prostřídání sestavy přišlo pár chyb, soupeř se zlepšil a najednou to bylo jen o gól,“ komentoval.

V úplném závěru navíc hráčům Meziříčí viditelně docházely síly. „Hráči měli delší dobu pauzu a někteří po ní šlapali vodu, snad se toho v dalších utkáních vyvarujeme. Hrálo se nahoru dolů, Znojmo klidně mohlo dát další branky. V posledních dvaceti minutách jsem nebyl spokojený, zbytečně jsme si zápas zdramatizovali,“ mračil se kouč Velkého Meziříčí.

Souboj s dalším účastníkem třetí nejvyšší soutěže však aspoň hned zkraje přípravy trenérovi klubu z Vysočiny naznačil, na čem zapracovat. „Teď nás to nemusí mrzet, ale byl to zdvižený varovný prst. Třetí liga je hodně vyrovnaná a to, co v sobotu, si nemůžeme dovolit,“ zdůraznil.

Proto také dojde na pohovory s hráči. „Nesmí se nám stát, že budeme remizovat, nebo dokonce ztratíme takto výrazný náskok. Více se o tom určitě budeme se všemi hráči bavit, aby se to už neopakovalo,“ neskrýval Jan Šimáček.