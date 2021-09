Po dvou domácích prohrách by jeho tým potřeboval bodovat. „Musíme se především vyvarovat zbytečných individuálních chyb,“ zdůraznil Procházka.

Jeho celek v týdnu navíc postihl další problém. „Celý tým si prochází virózou, včetně realizačního týmu. Je to hodně nepříjemné, o složení základní sestavy tak rozhodneme až těsně před zápasem,“ přemítal.

V Olomouci jeho svěřenci nemají co ztratit. „Jedeme tam s respektem, ale určitě ne se strachem. Rozhodně nemůžeme hrát nějaký bláznivý fotbal nahoru dolů. Chcem být kompaktní v bloku a spoléhat na rychlé brejky a standardní situace," doplnil Šimáček.

Venku se letos Velkému Meziříčí daří mnohem více než na domácím hřišti. „Je to tak, venku od nás nikdo neočekává, že budeme tvořit hru. Kvůli velkým výpadkům v sestavě nyní nemáme takovou kvalitu, proto nám zodpovědná hra odzadu sedí více," neskrýval.

S novou posilou v základní sestavě by měli do sobotního utkání osmého kola Moravskoslezské fotbalové ligy na půdě juniorky Sigmy Olomouc vyběhnout hráči Velkého Meziříčí. „Z druholigové Líšně se nám podařilo získat středního záložníka Patrika Demetera,“ potěšilo trenéra Velmezu Jana Šimáčka.

