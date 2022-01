Nepříliš oblíbený zimní dril zahájí se svými ovečkami příští pondělí. „Začneme náběhovým týdnem, kdy se budou hráči připravovat sami individuálně. Až po něm se budeme připravovat společně,“ nastínil Procházka.

Proč sáhl k takovému kroku? „Většina našich hráčů dojíždí, k tomu jsme limitovaní absencí vlastní umělé trávy. Je tudíž úplně jedno, zda budou hráči běhat v Novém Městě, nebo kdekoliv jinde. Navíc nás pak čeká dalších sedm týdnů přípravy, to je dlouhá doba,“ vysvětlil.

Fotbalisty Velkého Meziříčí nejprve čekají fyzické testy. Změny v kádru nehlásí

Sporttestery však využívat nebude. „Na této úrovni už snad každý hráč ví, že se musí odpovídajícím způsobem připravit. Všichni dostanou na ten první týden plán na čtyři fyzické tréninky,“ sdělil.

V dalších sedmi týdnech do začátku jarní části letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy budou v Novém Městě trénovat čtyřikrát týdně. „Půjde o kombinaci tělocvičny, umělé trávy a tabaty. To je speciální cvičení na posílení různých částí těla. V tělocvičně zase zapracujeme na koordinaci a obratnosti, což doplníme různými hrami,“ předestřel.

Za umělou trávou budou fotbalisté Vrchoviny zajíždět do domovského sídla jejich trenéra. „To, že nemáme vlastní umělku je komplikace, ale musíme umět se s tím vypořádat. Dvakrát týdně tak budeme trénovat na umělé trávě gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem. Má sice o něco menší rozměry, ale pro tréninkové jednotky to vadit nebude,“ přesvědčoval.

Pro zkušeného kormidelníka, který v Novém Městě prožije svoji premiérovou zimní přípravu, to bude velká změna. „Přiznávám, že jsem byl z předešlých let zvyklý se celou zimu připravovat na umělé trávě. V Novém Městě je to specifické, nemá cenu to nějak dál rozebírat,“ zdůraznil.

Fotbalisté FC Žďas hlásí první posilu, z Nové Vsi přichází útočník Ondřej Starý

Přes jarními záchranářskými boji odehrají svěřenci Pavla Procházky šestici přípravných duelů. „S jejich výběrem jsem spokojený. Narazíme na pět celků ze třetí ligy a divizní Havlíčkův Brod, který má však do budoucna také ambice. Šest přípravných zápasů před sezonou, v níž nás čeká sedmnáct utkání, navíc při našem úzkém kádru, je až dost,“ domníval se.

Z podzimního kádru zatím nikdo neodešel. „Až na jedinou výjimku mi nikdo nic nesignalizoval. Zájem odejít projevil pouze záložník Chloupek, který se chce vrátit do Blanska. Ještě to ovšem není dořešené, zatím jsme se nedomluvili. Ne snad, že bychom mu chtěli bránit, ale také máme nějaké představy a cíle,“ komentoval.

Rovněž v kolonce příchodů ovšem svítí velká nula. Přitom hned po konci podzimu Procházka hovořil o tom, že především na krajích hřiště by mužstvo potřebovalo posílit. „Jednáme se třemi hráči, hotového však ještě nic není. U všech je to záležitost dohody s jejich mateřskými kluby. Se samotnými hráči jsme domluvení, do Nového Města by chtěli jít hrát,“ prozradil.

Konkrétnější však šestapadesátiletý lodivod být nechtěl. „Mohu říci jen tolik, že se jedná o zkušené hráče pro třetí ligu, kteří už touto soutěží prošli. Šlo by o posily jak do obranné fáze, tak také pro naši ofenzivu,“ řekl.

Velkým posílením by pro patnáctý celek podzimní tabulky MSFL byl návrat trojice dlouhodobých marodů.

Něco podobného jsem nezažil, kroutil hlavou útočník fotbalistů Ždírce Vopršal

Jejich stav však ještě není stoprocentní. „Záložník Šteffl se zapojí do přípravy, byť ještě ne úplně naplno. Po srpnové plastice křížového vazu nechceme nic uspěchat. U stopera Batelky, který má problémy s páteří a třísly bude záležet, vedle jeho zdravotního stavu, rovněž na domluvě s Pardubicemi, odkud zde hostuje. Záložník Matulka už naskočil v závěru podzimu, ale pak zase vynechal. Věřím, že břišní svalstvo, s nímž měl problémy, posiloval. Jedná se totiž o kvalitního hráče, který by nám moc pomohl,“ neskrýval.

Z rezervy se do zimní přípravy Vrchoviny zapojí jeden hráč. „Tomáš Švanda už s námi v létě trénoval, ale pak mu začala škola a z Jihlavy neměl možnost v týdnu dojíždět, to se teď změní. Ačkoliv je mu teprve sedmnáct, je hodně narostlý, fyzicky by to měl zvládnout. Uvidíme, jak bude vypadat,“ spekuloval.

Hlavním cílem zimní přípravy bude pro fotbalisty Nového Města, vedle nabírání fyzičky, zkvalitnění herního projevu. „Na dobré kondici byla naše hra postavená. V tom chceme pokračovat, ale ve hře nám to vázlo, to je fakt. Náš herní projev proto budeme chtít zlepšit,“ dodal Procházka.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY SFK NOVÉ MĚSTO N. M.

22. ledna Jihlava B

29. ledna Blansko

5. února H. Brod

12. února V. Meziříčí

19. února Pardubice B

26. února Ústí n. O.



Všechny přípravné zápasy odehrají fotbalisté Nového Města na Moravě na hřištích svých soupeřů.