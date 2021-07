Hned bez několika stabilních opor zřejmě zahájí nový ročník Moravskoslezské fotbalové ligy hráči Nového Města na Moravě. „Ještě jednoho zkušeného hráče směrem do ofenzivy bych proto rád přivedl,“ prozradil nový kouč Vrchoviny Pavel Procházka.

Tomu dělá vrásky na čele hlavně zdravotní stav některých hráčů. Prvním z nich je navrátilec Radek Matulka. „Stále trénuje individuálně a pracuje na sobě. Jelikož jeho předchozí problémy vyplývaly z nedoléčeného zánětu, nechceme nic uspěchat,“ vysvětloval.

Věří ale, že v průběhu podzimu už bude moci s krajním záložníkem počítat. „Pokud by se během srpna do týmu zapojil, mohl by být v září k dispozici,“ sdělil.

Mnohem hůř to vypadá se stoperem Jiřím Batelkou. „Bohužel u něj žádný posun nenastal, na začátek sezony připravený určitě nebude. Navíc také diagnostika jeho problému je nejasná, ani doktoři si nejsou jistí,“ popisoval.

Absence klíčového stopera, na nějž Procházkův předchůdce Richard Zeman hodně sázel, se tak protahuje už skoro na rok. „Sám Jirka je z toho nešťastný a samozřejmě je to problém také pro nás,“ neskrýval.

V sobotním přípravném duelu proti juniorce Jihlavy tak nastoupilo nové stoperské duo. U výhry 5:1 byli na pozici středních obránců novicové v týmu, Černý s Trojánkem. „Nejen oni, ale celá defenzivní část týmu zahrála velice dobře. Navíc jsme vzadu hodně zkoušeli, což v sezoně nepůjde,“ ocenil své hráče.

Spokojený byl nejen s výsledkem, ale také s předvedenou hrou. „Podařily se nám pěkné akce, které jsme gólově vyjádřili. V zakončení jsem ale občas byli lehkovážní, to jsem klukům po utkání trošku vytýkal,“ připomněl.

Ještě o jedno jméno zřejmě Procházka před začátkem sezony přijde. Talentovaný krajní záložník Josef Švanda má totiž namířeno do ligových Teplic! „Ty o něj po dvou testech mají zájem a právě nyní se vše řeší. Klub Pepíkovi nechce bránit, navíc si to sám v Novém Městě vydřel,“ vyzdvihl jej.

Právě kvůli pravděpodobnému odchodu Švandy by Procházka chtěl posílit ofenzivu svého celku. „Buď na hrot, nebo na kraj zálohy. Všechno ovšem bude záležet také na finančních možnostech klubu,“ zdůraznil.

Právě již zmíněná ekonomika hraje při výběru potencionálních posil významnou roli. „Nechceme roztočit nějakou spirálu, která by klub dovedla až k dluhům. Fotbalisté na hraně druhé a třetí ligy už mají profesionální status a také smlouvy, k čemuž musíme přihlížet. Vzít hráče s takovým platem mezi amatéry nemusí udělat dobrotu v kádru. Nějaké možnosti posílení určitě budou, ale zatím nechci předbíhat,“ dodal Procházka.