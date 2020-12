Oba třetiligové kluby budou prvními ze žďárského okresu, které na jaře vyběhnou ke svým mistrovským. I když, na jaře… První zápas jarní části této sezony MSFL totiž zřejmě přijde na řadu už 21. února.

I proto čekali ve Velkém Meziříčí i Novém Městě na Moravě netrpělivě na okamžik, kdy budou moci znovu kopnout do balonu. „Hned, jak to šlo, jsme vyběhli na naši umělou trávu. Začali jsme volně. To znamená přihrávková cvičení, bago, na závěr pak nějaké rychlé běhání. Tedy spíše takový návrat po dlouhé pauze, pozvolný náběh do zátěže,“ popisoval kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten však příliš nevěří v to, že současný stav, který umožňuje plný trénink, dlouho vydrží. „Dokud se nevrátíme zpátky do stupně čtyři, budeme naplno trénovat. Původně jsem myslel, že mírnější třetí stupeň vydrží celý prosinec, ale teď už tomu příliš nevěřím,“ potvrdil.

Pokud se vládní nařízení nezpřísní, budou v Meziříčí trénovat ještě tento a příští týden.

S kondicí, v níž se jeho hráči k tréninku vrátili, nebyl vyloženě nespokojený. „Nebyl to žádný zázrak, ale ani propadák. Bylo vidět, že někteří hráči něco dělali, hodně dobře vypadal především Martin Pavlík. Ten vynikal pohybem i pokaždé v závěrečném běhání. Ale další kluci byli také celkem v pohodě. Nebyl nikdo, kdo by vyloženě zaostával,“ těšilo Šimáčka.

Několik jednotek už absolvovali také fotbalisté Nového Města na Moravě.

Ti ovšem trpí tím, že nedisponují vlastní umělou trávou. „Dvakrát týdně jezdíme na umělou trávu do Žďáru. V pátek pak chodíme do terénu a asi využijeme také tartan na atletickém stadionu,“ popisoval trenér Vrchoviny Richard Zeman.

Své svěřence mohl za přístup k vynucené přestávce jen pochválit. „Musím říci, že kluci vypadají velice dobře. Bylo vidět, že doma jen neleželi, ale že se skutečně udržovali v kondici. A to jak ti zkušení, tak i ti mladí,“ lebedil si.

Na fyzickou připravenost mužstva si trenér Zeman potrpí. Proto od něj nezazněla žádná slova o volnějším přístupu. „Umělku ve Žďáře máme pronajatou na pětasedmdesát minut, proto se snažíme je využít maximálně intenzivně. Po atletické rozcvičce už jedeme všechno herní formou. Dojde i na střelbu či hru pod tlakem. Určitě to není jen o tom, že by se šli hráči jen tak vylítat. Navíc je zima, je potřeba, aby trénink měl spád, jinak by to nemělo smysl,“ zdůraznil.

Herní přípravu v lednu a únoru narušil Vrchovině brzký začátek soutěží v Čechách.

Ty totiž odstartují už 30. ledna. „Měli jsme už domluvené zápasy s některými kluby z Čech, které jsme museli přehazovat. Holt je mimořádná situace, musíme to tak brát,“ nestěžoval si Zeman.