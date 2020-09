Jeden parádně zahraný trestný kop rozhodl sobotní duel fotbalistů Nového Města na Moravě s Kroměříží. Deset minut před koncem se k němu postavil Votava, a parádní ránou vymetl šibenici branky domácích.

Bylo to však logické vyústění tlaku Hanácké Slavie po změně stran. „Hráči Kroměříže k nám asi jezdí rádi. Pokaždé, když mají nějakou nepříznivou sérii, přijedou do Nového Města a chytnou se na nás. My jsme ale tentokrát divákům nenabídli fotbal, na který sem chodí,“ uznal po další domácí ztrátě kouč Vrchoviny Richard Zeman.

Hostující celek ovšem mohl zápas rozhodnout mnohem dříve. Jenže jeho hráči v zakončení několika tutovek selhali. „Už v první půli byli hráči Kroměříže nebezpečnější. Byli rychlejší ve startu na míč, vyhrávali osobní souboje ve středu pole, vůbec nás nepustili ke hře, kterou jsme chtěli předvádět,“ mračil se lodivod fotbalistů Nového Města.

NOVÉ MĚSTO – KROMĚŘÍŽ 0:1

Gól: 80. Votava. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 2:1. Diváci: 325. Poločas: 0:0. Nové Město na Moravě: Šmída – Feik (88. T. Švanda), Hekerle, Vícha, Smetana (46. Vašíček) – Chloupek (58. Holman), Michal, Šteffl, Duda, J. Švanda (72. Skalník) – Tulajdan.