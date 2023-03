Toho mrzela především úvodní pasáž zápasu. „Kdyby to po čtvrthodině bylo o dva nebo tři góly pro nás, nikdo by se nemohl divit. Bohužel jsme z našeho tlaku vytěžili pouze gól Plichty,“ potvrdil.

Produktivita nebyla silnou stránkou celku ze Žďárska. „Fotbal se nehraje na šance, ale na góly. My jsme ty naše nevyužili a jak už to tak bývá, soupeř z první pořádné akce okamžitě vyrovnal,“ mračil se Šimáček.

Inkasovaná branka jeho mužstvo poznamenala. „Ten gól nás rozhodil a Brod pak byl nějakou dobu opticky lepší. Znovu jsme se probrali až ke konci poločasu,“ všiml si.

Poločasová přestávka se fotbalistům Velkého Meziříčí hodila. „Něco jsme si k tomu, co se událo na hřišti v první půli, řekli. Chtěli jsme jít za výhrou,“ zdůraznil.

Jak už to na umělé trávě ve městě pod nejvyšším dálničním mostem v republice bývá, průběh zápasu opět výrazně ovlivnil silný vítr. „Na tom kopci je to pokaždé tak. Je obrovský rozdíl, zda hrajete po, nebo proti větru. A my hráli po větru až po změně stran,“ připomněl.

A vyplatilo se. Uplynulo pouze šest minut a opět Plichta vrátil svému celku vedení. „Dohráli jsme situaci na zadní tyči a vypadalo to, že máme zápas znovu pod kontrolou,“ komentoval lodivod Velmezu.

Něco málo přes dvacet minut před koncem zápasu však zničehonic hosté opět vyrovnali. „Byla to krásná střela z dvaceti metrů přesně do šibenice. S tím se dalo jen těžko něco dělat. Přitom jsme, kromě jediné hrubky při rozehrávce, soupeře do ničeho nepustili,“ přiznal.

Příčinu ztráty bodů viděl Šimáček v úvodní pasáži zápasu. „Zápas jsme si prohráli v úvodních minutách. Pokud bychom soupeři ve skóre odskočili, vypadal by určitě jinak,“ mrzelo jej.

Přitom s výkonem svého celku byl spokojený. „Pozitiv na utkání by se našlo více. Určitě dvě branky Plichty. Na stoperu musel premiérově naskočit dorostenec Adam Havlík, a zvládl to velmi dobře. Sestava byla celkově hodně slepená, řada hráčů v ní po zranění i nemoci. Čekal jsem, že budeme vypadat hůř, ale my jsme to docela zvládli. Škoda, že jsme vedení neudrželi,“ dodal Šimáček.