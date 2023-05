Po středeční úspěšné dohrávce čekalo na novoměstské fotbalisty sobotní domácí utkání s Hodonínem. Nováček MSFL ale dokázal ve 26. kole, že se rychle etabloval ve vyšší soutěži, a po výhře 2:0 poskočil v tabulce už na páté místo. Vrchovina je po víkendu dvanáctá.

Fotbalisté Vrchoviny prohráli s Hodonínem. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Nové Město díky „last minute“ brance Slavíčka zvládlo středeční souboj o šest bodů s Uherským Brodem a do duelu s jihomoravským protivníkem mohlo jít s čistou hlavou. Trenér Lukáš Michal však musel opět improvizovat, zejména v zadních řadách. „Opět nám chyběli oba stopeři, ale v defenzivě tentokrát problém nebyl. Absence zvláště v zadních řadách jsou nepříjemné, ale kluci to zvládli se ctí,“ uvedl kouč.

V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, oba týmy se do šancí dostávaly jen složitě. „Soupeř je velmi silný na míči, hraje dobře kombinačně. My jsme se ale dokázali herně po většinu zápasu vyrovnat. Bohužel se nám nedaří poslední dobou střílet góly,“ naznačil aktuální problém Michal.

To se potvrdilo ve druhé půli. V 60. minutě se dostal k zakončení z velmi dobré pozice Vacek, ale jen zamířil doprostřed branky. „Myslím, že kdybychom se dostali do vedení, tak jsme mohli pomýšlet na úspěch, alespoň na bod,“ věří Michal.

To Hodonín si ve velkém vápně počínal lépe. Vítězný gól vstřelil v 76. minutě Langer. „Udělali jsme vzadu snad jedinou chybu, a to nás stálo hodně. Už to vypadalo na bezgólovou remízu,“ tvrdí Michal.

Jeho svěřenci hráli v závěru s Hodonínem otevřený fotbal, ale inkasovali ještě z penalty. „Nehráli jsme špatně. Věřím, že se to otočí a zase budeme sbírat body,“ dodal k zápasu Michal.

Zmiňované body by se hodily už v pátek, kdy Nové Město jede do sestupem ohroženého Znojma.