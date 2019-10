„U nás panuje velká spokojenost se ziskem tří bodů, které jsme chtěli a moc potřebovali, abychom se udrželi v první polovině tabulky,“ pochvaloval si kouč Vrchoviny Richard Zeman.

„Výkon to od nás byl kvalitní a zodpovědný, šancí jsme si opět vytvořili dostatek, ale znovu jsme jich hodně zahodili. Dvakrát jsme se však prosadili ze vzduchu.“

Ze zisku tří bodů se o víkendu radovali také fotbalisté Velkého Meziříčí. Ti doma v nedělním dopoledni zdolali Kroměříž 3:1, ve druhé půli zápas zlomily ve prospěch domácích dvě branky zkušeného forvarda Pavla Simra.

„Tři body jsme moc a moc potřebovali. Cením si toho o to více, že proti nám stála silná Kroměříž. Minule jsme venku hodně nešťastně prohráli, nyní jsme si vítězství stoprocentně zasloužili. Je to pro nás velká motivace do dalšího nesmírně těžkého utkání na hřišti vedoucí juniorky Olomouce,“ zhluboka si vydechl trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal.

Ten přitom před zápasem musel řešit problémy se sestavou.

„Na pátečním tréninku si natáhl vazy v kotníku Řezáč a nebude až do konce podzimu k dispozici. K tomu ještě těsně před utkáním onemocněl obránce Mucha, zřejmě to bude viróza. V průběhu hry se navíc zranil také druhý krajní obránce Bouček, ale snad to nebude tak vážné,“vysvětlil Smejkal, jehož aspoň potěšil návrat záložníka Dolejše.