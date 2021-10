Ve víkendovém 13. kole Moravskoslezské fotbalové ligy se z tria celků z Vysočiny jako první představí hráči juniorky Jihlavy. Ti se v sobotu od 14 hodin utkají před vlastním diváky s Uherským Brodem.

Podobně jako oni, by body jako sůl potřebovali také fotbalisté Nového Města na Moravě a Velkého Meziříčí. Oběma se ovšem v posledních týdnech nedaří především střelecky.

Vrchovina bude v sobotním domácím utkání proti Frýdku-Místku, hraje se od 14.30, spoléhat na střelecké procitnutí svého útočného esa Tomáše Duby. „Ten zápas je pro nás velice důležitý, prakticky se dá říci, že se bude hrát o šest bodů. Bereme jedině vítězství, doufám, že se nám to podaří,“ prozradil pětadvacetiletý forvard.

Ten si dobře uvědomuje, že jeho letošní dosavadní střelecká bilance v tomto ročníku není valná. „Čtyři branky jsou určitě málo. Ale nějaký tlak na moji osobu si příliš nepřipouštím. Občas mi kluci v kabině řeknou, že bych mohl dát gól, ale myslí to spíše z legrace. Samozřejmě jsou pokaždé rádi, když vstřelím branku,“ pousmál se.

Po předchozích dvou remízách a čtyřech porážkách navíc Nové Město stále čeká na premiérovou výhru před vlastními fanoušky. „Všichni vnímáme, že jsme doma ještě nevyhráli, i pro fanoušky je to smutné. Aspoň jednou bychom toho do konce podzimu chtěli dosáhnout. Doufám, že se nám to podaří už teď proti Frýdku,“ vyslovil své přání.

Útočník Vrchoviny také na rovinu přiznal, že o jejich sobotním soupeři, ale současně tabulkovém sousedovi, toho příliš neví. „Vím jen, že v létě poskládali úplně nový tým ale to je asi všechno. Více se budeme o jejich stylu hry bavit na předzápasovém tréninku,“ naznačil.

Za důležité ovšem v každém případě považuje to, kdo vstřelí úvodní branku zápasu. „Pro nás je to určitě hodně podstatné. Pokud prohráváme, těžko se nám pak zápasy otáčí. Chceme proto jít do vedení, pak přidat další branky a zvítězit,“ burcoval Duba.

Podobně jako Dubovi, ani útočné jedničce fotbalistů Velkého Meziříčí se úplně nevede. „Už jsem z toho trošku nesvůj. Moc bych se chtěl opět prosadit a dát nějaký ten gól. Věřím, že v sobotu už to v Blansku protrhnu,“ neskrýval rychlík na hrotu útoku Velkého Meziříčí Antonín Plichta.

Jeho celek sehrál poslední dva duely doma. Vyšel z nich bez bodu i vstřelené branky. „Ty zápasy se nám nevydařily podle našich představ. Je potřeba zlepšit ofenzivní produktivitu a hrát více dopředu, také ve více lidech,“ nastínil.

Dosavadní slušné výsledky Blanska jej překvapily. „Jsou pro mě velkým překvapením letošního ročníku třetí ligy. Ten mančaft moc neznám, protože v něm z jejich loňského působení ve druhé lize zůstal snad jen kapitán Machálek. Ale nově složený tým potvrzuje, že je kvalitní,“ uznal.

S čím by byl vytáhlý útočník po utkání spokojený? „Nechceme se domů vracet s prázdnou, bod by byl dobrý,“ dodal Plichta.

Program 13. kola MSFL

SOBOTA: Vratimov – Olomouc B (10.15), JIHLAVA B – Uherský Brod (14.00), Blansko – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Rosice – Ostrava B, Dolní Benešov – Otrokovice, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Frýdek-Místek (vše 14.30).

NEDĚLE: Uničov – Hlučín, Znojmo – Slovácko B (oba 10.15), Zlín B – Kroměříž (10.30).