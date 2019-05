Jeden týden jsou svěřenci trenéra Libora Smejkala schopní doma vysoko prohrát s o záchranu bojujícím Rýmařovem, aby o pár dnů později přivezli všechny tři body ze stadionu vedoucí Líšně. „Potřeboval bych mnohem širší lavičku náhradníků, jak to mají v klubech ze špičky tabulky,“ povzdechl si zkušený kormidelník.

V plné nahotě se to projevilo v pátečním utkání 24. kola MSFL, v němž celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice doma podlehl hráčům otrokovické Viktorie 2:3. „Přitom jsme šli brzy do vedení, ale naše první branka byla pohříchu jedinou pořádnou akcí, kterou jsme v první půli fanouškům nabídli,“ lamentoval Smejkal.

Hosté pak rychle vyrovnali, ale po půlhodině hry mohl jít Velmez znovu do vedení. Jenže Komínek nabídnutým pokutovým kopem pohrdl a Otrokovice trestaly gólem na poločasových 1:2. „Druhý poločas musel být pro fanoušky atraktivní, jenže když nedáme takové stoprocentní příležitosti jaké měli Simr, Demeter, Dolejš či Mucha, tak nemůžeme chtít vyhrát,“ štvalo kouče Meziříčí.

Naštěstí se hosté opět dopustili nedovoleného zákroku ve vlastním pokutovém území a druhou penaltu v zápase už Mucha zkušeně proměnil. Utkání tak směřovalo k nerozhodnému výsledku, jenže sedm minut před koncem zbytečně fauloval těsně před velkým čtvercem střídající Puža a hostující hráč balon z trestného kopu krásně zakroutil za záda bezmocného gólmana Pokorného.

„Naše defenziva, to je něco mezi hrůzou a katastrofou. To, jak i naši zkušení hráči dokážou bránit, je pro mě absolutně nepochopitelná věc. Když si pak směrem dopředu alespoň něco vytvoříme, tak šance zase neproměníme. Je to prostě po většinu průběhu jarních odvet z naší strany obrovský zmar,“ všiml si velkomeziříčský lodivod.

Jaké jsou hlavní příčiny odlišných výkonů i výsledků v klubu z dvanáctitisícového města dobře vědí. Do konce aktuálního ročníku s tím však již nic neudělají. „Všechno je to o tom, ale to není žádná novinka, že máme ohromně úzký kádr. Drtivá většina hráčů tak má, ať hrají dobře nebo špatně, jisté místo v základní sestavě. To je pak nenutí k větší aktivitě,“ popisuje Smejkal, který musí používat hráče z rezervy.

„Třeba teď proti Otrokovicím byl naším nejlepším hráčem Vašek Crkal z kádru béčka. Sice hrál jen do 74. minuty, ale příkladně bojoval, zápas odjezdil a vybojoval pro své spoluhráče spoustu míčů, byla na něm vidět velká chuť do zápasu,“ potěšilo trenéra.

Horší to bylo s přístupem dalších hráčů, včetně tradičních opor. „Pokud hráči nebudou dodržovat pokyny, které si řekneme před zápasem, tak se nikam nepohneme. Navíc, dokud tu nebude silná lavička náhradníků, jak mají jiní trenéři, tak to půjde jen těžko,“ sdělil Smejkal a hned uvedl příklad.

„Třeba Petřkovice nechaly v souboji o první místo v Líšni sedět na lavičce své dva nejlepší hráče a poslaly je na plac až do druhé půle. Takovou možnost bohužel já nemám a hráči to mají v hlavách. Je to jasný signál, že se těžko motivují, aby něco předvedli.“

Do konce letošního ročníku MSFL ještě zbývá odehrát pět kol. Velkému Meziříčí aktuálně patří sedmé místo, tedy s bezpečným odstupem od sestupových vod, ale také daleko od špičky tabulky. Nabízí se proto otázka, jak k závěrečné šestině soutěže přistoupí.

„Nyní narazíme na mužstva z lepšího středu tabulky, týmy, které jsou okolo nás, tam se může stát cokoliv. Pokud ale do příští sezony nepřijdou noví kvalitní hráči, aspoň tři nebo čtyři, pak to bude těžké. Pakliže zkušení hráči vydrží plnit taktické pokyny jen patnáct minut, pak je něco špatně. Za výsledky jsem zodpovědný já, ale nemám na ně jakýkoliv nástroj, pokud není možnost něco změnit. Musím se modlit, aby soutěž už byla za námi a připravit půdu pro to, aby sem přišli hráči, kteří chtějí hrát, dají do toho srdíčko a budou i naši fanoušci spokojení,“ uzavřel toto téma Libor Smejkal.