Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě - Plný počet šesti bodů vybojovali ve víkendovém 20. kole Moravskoslezské fotbalové ligy hráči Nového Města a Velkého Meziříčí. Prvně jmenovaní se však na výhru pořádně nadřeli.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – HULÍN 5:0

Góly: 30. Dolejš (PK), 32. vlastní Kostka, 60. Demeter, 72. Simr, 73. Mucha. Rozhodčí: Drozdy. ŽK: 1:1. Diváci: 215. Poločas: 2:0. Velké Meziříčí: T. Pokorný – Kriegsmann, Komínek, Mucha, Bouček – Dolejš, Šuta, Smejkal, P. Pokorný (70. Mezlík), Demeter – Simr. Hulín: Jelínek - Kostka, Ondřejka, Smrčka, Koláčný, Martin Vyskočil (70. Minář), Oulehla (77. Rožek), Tureček, Zlámal, Michal Vyskočil, Sedláček. Nejlepší hráči: T. Pokorný, Bouček, Demeter. N. MĚSTO – VAL. MEZIŘÍČÍ 2:1 Proti poslednímu celku tabulky nezačali fotbalisté Nového Města dobře. Po zbytečné ztrátě balonu Vrána hned v úvodu zápasu lobem pohotově překonal Koláře – 0:1. Poté začal festival neproměněných příležitostí svěřenců kouče Richarda Zemana. Ve 20. minutě po přetaženém centru hlavičkoval Matulka do tyče, o pět minut později orazítkoval Kamil Skalník břevno. A když nezahřmělo ani ze spousty standardních situací, šli do pauzy spokojenější hráči Valašského Meziříčí. Stejný obrázek hry byl k vidění i po změně stran. V 55. minutě měl dobrou šanci Vopršal, střeleckou smůlu však protrhl krásnou střelou levačkou přesně do šibenice až Michal Skalník – 1:1. Nové Město se dál hnalo za výhrou, vysvobození přišlo až v poslední minutě. Kamil Skalník mezi obránci uvolnil Dubu, který tváří tvář gólmanovi nezaváhal – 2:1 Góly: 66. M. Skalník, 90. Duba – 15. Vrána. Rozhodčí: Gasnárek. ŽK: 1:0. Diváci: 310. Poločas: 0:1. N. Město: Kolář – Vašíček (85. Duda), Smetana, Vícha, Matulka (75. Švanda) – Svoboda, Zbytovský, K. Skalník, M. Skalník – Duba, Vopršal (58. Michal). Val. Meziříčí: Pobořil – Matyáš, Kocián (62. Kundrát), Žilinský, Michálek, Pop (72. Daniš), Furmánek, Fojtík (52. Gonda), Bartozel, Vrána, Dekleva. Nejlepší hráči: Duba, K. Skalník - Pobořil.

Domácí celek měl po středečním kolapsu s Rýmařovem co napravovat. S tím začal dobře po půlhodině hry, Simr byl ve vápně přidržen a pískal se pokutový kop. Demeter sice neuspěl, ale dorážející Dolejš byl na správném místě. O dvě minuty později si hostující obránce Kostka nešťastně srazil do vlastní branky centrovaný míč a bylo to 2:0. Herní pohodu Velkého Meziříčí dokumentoval gólman Tomáš Pokorný, který v 58. minutě zlikvidoval penaltu Hulína. Chvíli nato dostal dlouhý balon do nohy Demeter a křížnou střelou definitivně rozhodl. V 72. minutě vybojoval míč Smejkal, našel volného Simra a ten si již věděl rady – 4:0. Hned po rozehrávce se domácím podařilo rozebrat obranu Hulína a Mucha do prázdné branky uzavřel skóre zápasu.