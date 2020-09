Jako první z klubů z Vysočiny do něj zasáhnou hráči Velkého Meziříčí. Na půdě třetího Hlučína je v pátek odpoledne nečeká jednoduchý zápas. „Loňská sezona se Hlučínu nepovedla a před jarem v klubu udělali několik změn. Je vidět, že se do nich asi trefili,“ poznamenal kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Jako větší problém vidí starosti se sestavou, které se mu nakupily. „K dispozici určitě nebudou Dolejš, Puža, Bouček a Sysel, otazník visí nad Nedvědem. Šanci ale dostanou jiní hráči, věřím proto, že se tým semkne. K zápasu nejedeme s poraženeckou náladou. Myslím, že můžeme jen a jen získat,“ zdůraznil Šimáček.

Další dva celky z Vysočiny se představí v sobotu. Mladíci juniorky Jihlavy budou na hřišti Vyškova outsiderem, ale pokusí se překvapit.

Nic jednoduchého nečeká ani fotbalisty Nového Města na Moravě. „Kroměříž zatím zůstává za očekáváním, protože před sezonou se nechali slyšet, že by rádi zabojovali o postup. Začátek jim nevyšel, ale my musíme být na pozoru, protože to samé bylo i přesně před rokem,“ připomněl loňskou domácí porážku 1:3 s tímto soupeřem kouč Vrchoviny Richard Zeman.

Ten může být spokojený s výsledky svých oveček na hřištích soupeřů. Doma to ale zatím nebylo úplně ono. „Ta utkání se nám nepovedla. Nyní chceme zabojovat, abychom tuto bilanci vylepšili,“ přiznal.

K dispozici by měl mít kompletní osmnáctičlenný kádr. „To jsou samozřejmě příjemné starosti. Navíc nově příchozí hráči už se také aklimatizovali, a jsou připravení na základní sestavu,“ pochvaloval si Zeman.

Program5. kola MSFL:

PÁTEK: Zlín B – Olomouc B, Hlučín – V. MEZIŘÍČÍ (oba v 17.00).

SOBOTA: Vyškov – JIHLAVA B (10.15), Uh. Brod – Ostrava B (15.00), NOVÉ MĚSTO – Kroměříž, Rosice – Otrokovice, D. Benešov – Slovácko B (vše v 16.00).

NEDĚLE: Uničov – Petřkovice (10.15), Znojmo – Frýdek-Místek 3:4, předehráno 2. 9.