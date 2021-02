Své svěřence ke společnému tréninku, alespoň po dvojicích, zatím nesvolal. „Nemáme kde takto trénovat, tudíž nemá cenu, abych kluky svolával a běhali jsme někde po kopcích. Pravidelně po dvou týdnech jim posílám individuální plány, nyní už mají několikátou verzi,“ sděluje.

Spoléhá přitom na zodpovědnost a svědomitost všech hráčů. „Hráči mi posílají své výkony. Nemám důvod nevěřit tomu, že by nebyli zodpovědní,“ potvrzuje.

Největší problémy hráčům, celkem logicky, způsobí dlouhá přestávka v jejich práci s balonem. „V tomto směru to bude hodně znát. Především ve srovnání s juniorkami ligových mančaftů. Musíme holt počkat, až to půjde,“ tvrdí.

To, že jsou právě rezervy profesionálních klubů v sou-časné době zvýhodněné v tréninkovém procesu, nechává Zemana klidným. „Pracují v ligovém režimu, což je celkem logické. Mít tuto možnost my, také jí využijeme. Musíme to tak brát, nevidím v tom nic, co by mi přišlo nespravedlivé,“ vysvětluje.

Priority jsou nyní jasné. „Tato situace se nedá k ničemu, co tu dosud bylo, přirovnávat. Už rok jsme ve stavu, kdy soutěže startují a zase se přerušují. Těžko si ale nějak stěžovat, ochromilo to úplně všechny. Zdraví je na prvním místě,“ zdůrazňuje.

Na rozdíl od některých svých kolegů je trenér Vrchoviny přesvědčený, že se na jaře hrát bude. „Podle toho, jaké mám informace, to vypadá, že se ročník určitě nedohraje celý, to je nereálné. Spíše se počítá s tou verzí, že se odehraje polovina sezony, aby se mohly určit postupující a sestupující mančafty. Proto čekám, že se bude hrát sedm či osm kol,“ říká.

Těm by ale mělo předcházet alespoň nějaké zkrácené přípravné období. „Očekávám, že nás nechají tři nebo čtyři týdny společně trénovat a poté se začne hrát. Myslím, že nejpozději od dubna bychom mohli znovu na hřiště,“ domnívá se.

Na to už je také připravený. „Jsme domluvení s divizním Ždírcem, že jakmile to půjde, dáme si přípravný duel. Myslím si ale, že nebude problém se domluvit i s dalšími kluby,“ je přesvědčený trenér Vrchoviny Zeman.