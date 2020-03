Dohrát sezonu na sílu? Bezcenné. Připravme se raději na novou, říká kouč Smejkal

Zatím do 4. dubna jsou přerušené soutěže řízené Fotbalovou asociací České republiky. Pro osmnáctičlennou Moravskoslezskou fotbalovou ligu to znamená, že případné další odložení by asi znamenalo předčasné ukončení sezony. To si uvědomují i trenéři obou klubů z Vysočiny v soutěži. „Těžko předjímat, ale nepředpokládám, že do čtvrtého dubna dojde ke zlepšení situace. Poté bude na orgánech, zda soutěže utnou hned, nebo je ještě zkusí posunout a dohrát v letních měsících,“ říká trenér novoměstské Vrchoviny Richard Zeman.

V podzimním vzájemném souboji mezi fotbalisty Velkého Meziříčí (v červeném) a Nového Města na Moravě se na stadionu u Tržiště urodila divoká remíza 3:3. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot