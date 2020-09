Nové Město doma zítra vyzve juniorku Olomouce a už by doma konečně potřebovalo naplno bodovat. „Víme o tom. Určitě máme v naší mysli, že je tu určitý dluh vůči našim fanouškům. Ti nám pořád fandí, chtěli bychom jim přinést radost,“ narážel na sérii čtyř domácích duelů bez výhry kapitán Vrchoviny Lukáš Michal, který je rovněž hrajícím asistentem trenéra Zemana.

Je ovšem potřeba dodat, že dosavadní protivníci Nového Města na jeho půdě nepatřili k nejlehčím. „To je možná pravda, ale my musíme doma bodovat s jakýmkoliv soupeřem,“ zdůraznil.

Svoji roli rozhodně sehrála také absence střelce Duby v posledních týdnech. „Vliv to určitě má. Museli jsme jeho absencí trošku změnit taktiku, protože Tomáš to dokáže vzít na sebe. To nám nyní chybí,“ přiznal.

Hlavní střelecké eso Vrchoviny však v sobotu v základu ještě určitě nebude. „Duba, stejně tak i stoper Batelka, už by mohli být připravení alespoň na lavičce,“ nastínil.

O síle sobotního soupeře dobře ví. „Čekají nás mladí kluci, běhaví, kteří to umí s balonem,“ dodal Michal.

Program 7. kola MSFL:

PÁTEK: Hlučín – Otrokovice (18.00).

SOBOTA: Vyškov – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (10.15), D. Benešov – Kroměříž (14.30), NOVÉ MĚSTO – Olomouc B, Uh. Brod – Frýdek-Místek, Rosice – Petřkovice (vše v 15.30).

NEDĚLE: Slovácko B – JIHLAVA B, Uničov – Znojmo (oba v 10.15), Zlín B – Ostrava B (10.30).