Od prvních minut se hrál svižný fotbal a na bránění se příliš nedbalo. Více nebezpeční byli domácí, kteří několikrát před Kolářovou brankou zle zatopili.

Po půlhodině hry šli zaslouženě do vedení. Švanda obešel na pravé straně dva protihráče, tím se dostal do velkého vápna a pěknou individuální akci zakončil přesnou střelou na přední tyčku. Hosté sice v poli drželi krok, ale ohrozit Šmídu se jim nedařilo.

Ve druhé půlce pokračovala nadále mírná převaha Vrchoviny, která měla více šancí. Proměnila ovšem jedinou. Smetana napřáhl z levého rohu vápna, míč se odrazil od břevna do branky a ven, ale rozhodčí gól uznal. Velké Meziříčí mělo až v závěru vyloženou šanci, ovšem zakončení se mezi tři tyče nevešlo.

Domácí se tak mohli radovat ze zaslouženého vítězství. „O ty dva góly jsme byli určitě lepší. Byla hodně cítit role Lukáše Michala, který podržel míč a uklidnil tým,“ hodnotí trenér Nového Města Richard Zeman, který v utkání zkoušel blanenské trio Feik, Kropáček, Fabuš.

Jeho protějšek Jiří Šimáček si z porážky hlavu nedělal. „Byla vidět naše nerozehranost a to, že pro soupeře to bylo už čtvrté utkání. O výsledek nešlo a my z toho neděláme žádné závěry,“ doplnil hostující kouč, který dal pár oporám volno, a v derby naopak dostalo šanci několik mladíků.

NOVÉ MĚSTO - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:0

Góly: 30. Švanda, 66. Smetana. Poločas: 1:0. Nové Město n. M.: Šmída – Vašíček, Kropáček, Vícha, Feik – Duda, Michal – Švanda, Šteffl, Dočekal – Fabuš. Střídali: Smetana, Bača, Skalník, Starý, Veselý. Velké Meziříčí: Kolář – Marek Malata, Mucha, Kriegsmann, Bouček – Kotoun, Puža, Šuta, Demeter, Partl – Mirek Malata. Střídali: Kruba, Dufek, Plichta, Nedvěd, Pokorný.