Robine, ptát se vás po spokojenosti je asi po vítězství na půdě soupeře zbytečná otázka?

Rozhodně panuje spokojenost. Přijeli jsme do Znojma pro nějaký bod, nakonec z toho byly všechny tři, takže jsme moc a moc rádi.

Po hodině hry jste vedli už o tři branky. Čím to, že se utkání v závěru tak zdramatizovalo?

Asi v tom byla nějaká naše spokojenost za stavu 3:0. Trošku jsme polevili, navíc domácí už neměli co ztratit. Vrhli se do útoku, dali kontaktní gól a dostali se do hry.

Obě branky, které jste inkasovali, ovšem vypadaly spíše jako nepovedené centry…

Já už snad nepamatuji, kdy jsme inkasovali nějaký normální gól. (směje se) To je buď gól roku, nebo naopak haluz roku. Máte pravdu, oba to byly takové nešťastné góly, při obou ten hráč rozhodně spíše centroval a pokaždé to zapadlo na zadní tyč.

Jaká vlastně byla předzápasová taktika? Znojmo v létě posílilo a směrem dopředu má sílu…

Chtěli jsme být aktivní, ale spíše si na ně počkat a spoléhat na brejky. Je to lepší, než do někoho bušit, což nám úplně nejde.

A vyplatilo se.

To stoprocentně, protože ve finále šlo podle mého o naši zaslouženou výhru. Nebudu zastírat, že jsme ze Znojma měli určitý respekt.

Nahrál jste na druhý a třetí gól vašeho týmu. Panovala spokojenost i s vlastním výkonem?

Asi ano. Z tohoto pohledu jsem mohl být spokojený, ale důležitější je pro mě týmový výkon. Na druhou stranu je fakt, že jsme v záloze či útoku na hřišti od toho, abychom měli nějaká čísla. Tedy branky nebo nahrávky.

Dá se říci, že jste ziskem tří bodů ve Znojmě nahradili úvodní domácí remízu s Dolním Benešovem?

Doma chceme pokaždé naplno bodovat. Navíc, byť nechci Dolní Benešov podceňovat, šlo o protivníka, kterého bychom měli zdolat. Rozhodně jsme chtěli novou sezonu MSFL začít třemi body. Bohužel to nevyšlo, proto jsme chtěli ztracené body získat někde jinde. Je dobře, že se to povedlo hned v dalším utkání venku.

Je to určité uklidnění dovnitř mančaftu?

Dá se to tak říci. Doufám, že nás to nakopne k lepším výsledkům a třeba k nějaké bodové sérii. Myslím si totiž, že letos bude třetí liga obzvlášť těžká a ztrácet doma body se nebude vyplácet.

Nyní vás čeká domácí anglický týden proti Rosicím. Nejprve je ve středu vyzvete v prvním kole MOL cupu, abyste s nimi za další tři dny odehráli vzájemný souboj třetího kola MSFL. V obou případech budete mít výhodu domácího prostředí. Los si s vámi docela zažertoval?

Dvakrát v týdnu se stejným soupeřem, navíc doma, to se moc často nastává, něco podobného nepamatuji. Bude to parádní týden, už se všichni moc těšíme. To těšíme, ale dejte do velkých uvozovek. (smích)

Mám tomu rozumět tak, že Rosice nejsou oblíbeným soupeřem fotbalistů Velkého Meziříčí?

To stoprocentně. Nepamatuji, kdy naposledy jsme je zdolali. Přitom s nimi každý rok hrajeme hned několikrát. Vedle třetí ligy a přípravných duelů v létě či zimě na ně totiž máme štěstí i při pohárovém losu.

Nyní máte ideální příležitost to zlomit…

Už by bylo načase. Kdy jindy, když ne teď, zvlášť když budeme mít hned dvakrát výhodu domácího prostředí. Už jen kvůli našim výborným fanouškům, kteří by si to zasloužili.

Jsou pro vás oba zápasy stejně důležité, nebo bude mít jeden z nich prioritu?

To je těžká otázka. Pro mě osobně je důležitější třetí liga. Na druhou stranu ale pokud bychom v poháru postoupili, mohl by do Velkého Meziříčí třeba přijet prvoligový klub. To by bylo pro celé město, ale i okolí, velice atraktivní. Hodně bude záležet na trenérovi, zda nějak protočí sestavu v obou utkáních.