Nadále se individuálně připravuje, ale přiznává, že už jej to přestává bavit. „Musím se hodně přemáhat,“ sdělil v rozhovoru pro týdeník Vysočina krajní záložník třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí Robin Demeter.

Robine, jak nyní trávíte svůj volný čas?

Asi jako většina sportovců na této úrovni. Chodím do práce, trávím čas doma s rodinou a běhám po lese.

Chodíte běhat každý den?

To ne. Ale třikrát až čtyřikrát týdně musíme plnit individuální plán, který máme od trenéra.

Jak to zvládáte po psychické stránce? Přece jen je ta přestávka už hodně dlouhá.

Přiznávám, že už mi z toho hodně hrabe. (směje se) Přípravu jsme v Meziříčí začali už osmého ledna a od té doby pořád jen běháme a běháme. Psychicky je to rozhodně více náročnější než po fyzické stránce.

Musíte se tedy hodně přemáhat?

Ze začátku ani ne, ale teď, ty poslední týdny, už si fakt říkám, zda to má cenu. Opravdu se musím často hodně přemlouvat. Navíc ani příliš nevěřím tomu, že se v průběhu jara začne znovu hrát. Nakonec se ale pokaždé dotlačím k tomu, abych vyběhl ven.

Předpokládám, že určitě sledujete cestu pražské Slavie Evropskou ligou. Může podle vás celou soutěž vyhrát?

Moc bych jim to přál, o tom žádná. Myslím si ale, že k tomu, aby Evropskou ligu vyhráli, jim ještě něco chybí. Pokud by se to ovšem povedlo, byl by to obrovský úspěch. Věřím, že do semifinále, možná i finále, by postoupit mohli.

Vidíte mezi poslední osmičkou v soutěži nějakého favorita?

Zřejmý favorit tam asi není. Podle jména by jím asi byl Manchester United, ale když se zamyslím, není to takový válec, který by měl ostatní přehrát. Třeba španělský Villarreal by mohl jít hodně daleko, ale jak jsem říkal, nevidím mezi čtvrtfinalisty jasného favorita na vítězství.

Jak velkou inspirací je třeba pro váš tým způsob, jakým se Slavia prezentuje?

Poměrně velkým. Poslední dobou nám ji hodně předhazují, což dříve nebývalo. Opravdu často je máme na talíři. Ať už jde o fyzický fond jejích hráčů, pohyb při zápasech, ale také potřebnou nadstavbu ve fotbalovosti.

A jak vidíte šance české reprezentace ne letním EURU?

Klíčové je postoupit ze skupiny, pak už se může stát cokoliv. Ve vyřazovací části je to pokaždé padesát na padesát. Máme sice těžkou základní skupinu, ale jak hráči ze zahraničí, tak i díky tažení Slavie v Evropě, mají potřebné sebevědomí. Pokud ze skupiny postoupíme, můžeme klidně dojít až k medailím.