Petře, co jdou podle vás hlavní příčiny špatného startu do soutěže?

Těch příčin je více. Třeba to, jaké dostáváme góly, to se nevidí ani v dorostu. Vyrábíme vzadu velké individuální chyby, po nich jsme inkasovali v prvním i druhém utkání. Kopeme roh, máme odražený míč, místo toho, abychom jej hned vrátili do vápna, tak vymýšlíme, balon ztratíme a z následného protiútoku dostaneme branku. Vůbec to nechápu.

Problém ale máte i směrem dopředu. Jediný gól za dva zápasy je toho důkazem…

To je pravda. Není se ale čemu divit, vždyť přes léto odešla spousta kvalitních kluků, které v základní sestavě nahradili mladí hráči, co loni kopali jen za béčko.

Co jste říkal na tu vlnu odchodů, která Velké Meziříčí postihla?

Některé se nečekali. Když hráč slíbí, že zůstane a deset dní před sezonou oznámí, že odchází, je pro vedení obtížné jej nahradit. Chápu, že někteří kluci už potřebovali změnu a pokud by se to nestalo teď, došlo by k tomu třeba za rok.

Vy sám jste o jiné štaci neuvažoval?

Určitě ne, v mých letech už si nepotřebuji nic dokazovat. Jen je mi líto, že odejde sedm lidí ze základu, ale kromě gólmana Koláře, který zamířil do druhé ligy, jdou všichni do nižší soutěže.

Čekal jste, že budete mít v nové sezoně takové problémy, nebo vás to překvapilo?

Čekal jsem, že to nebude nejlepší, ale až takový průběh jsem nečekal. Třetí liga má velkou kvalitu, týmy umí potrestat každou chybu.

Jak z toho ven?

Pokud nepřivedeme alespoň dva hráče, kteří mají třetiligovou kvalitu, nic se nezlepší. První dva zápasy nám otevřely oči, je to hodně negativní, ale nemá si cenu nic nalhávat. Byli jsme zvyklí, že jsme silní na balonu, měli jsme se o co opřít. Jenže nyní, včetně mě, nemáme kvalitu, abychom si něco vytvořili. Do útoku jsme hrozní a vzadu padne do naší branky vše, co na ní letí.

Navíc jste oba zápasy dohrávali jen v deseti…

To je také problém. Navíc se v obou případech jednalo o zkušené hráče, o něž by se měla naše hra opírat. Když už nemáme kvalitu, musíte být maximálně disciplinovaní.

Co čekat od následujícího zápasu na půdě juniorky Baníku?

Přiznám se, že vůbec netuším, co od něj očekávat.