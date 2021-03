V rozhovoru pro Deník se fotbalista Lukáš Michal svěřil s tím, jak prožívá posledních několik měsíců, ale také hodnotil současné postavení Vrchoviny v letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy.

Lukáši, jak vyplňujete svůj volný čas od říjnového přerušení soutěží?

Trénuji rád, takže chodím běhat, doma cvičím, žádný problém mi to nedělá. (usmívá se) Fotbalová stránka věci, práce s míčem, ale také parta v kabině, mi samozřejmě chybí. Už je to hodně dlouhé, kolektiv mi schází.

Zmínil jste běhání, máte nějakou oblíbenou trasu?

Běhám okolo Řečice, kde žiji. Pokaždé si vymyslím nějaký okruh, zhruba deset kilometrů dlouhý, protože mě nebaví běžet někam a tou samou cestou zase zpět. Naopak mám rád možnost střídat okruhy, což mi okolí, kde žiji, dokonale umožňuje.

Co Lukáš Michal a zimní sporty? Letos na ně byly poměrně příhodné podmínky…

Lyžování mě baví, navíc byly okolo Řečice vyjeté tratě, toho jsem využil, co to šlo. Navíc jsme se jednou domluvili s pár spoluhráči a udělali si celodenní lyžařský výšlap. Na bruslení moc času nebylo, spíše jsem se věnoval lyžím.

Máte dvě malé dcerky, zasvětil jste do zimních sportů i je?

Určitě ano. S tou starší jsme byli na lyžích a několikrát také na bruslích. Bylo to docela fajn, přece jen už má výdrž. (smích)

Předpokládám, že jako kapitán a hrající asistent jste v kontaktu s dalšími hráči z Vrchoviny?

Úplně v pravidelném kontaktu ne, ale máme svoji skupinu na sociálních sítích, kde si občas napíšeme. Díky tomu proto vím, že jsou některé „přírůstky“ v domácnosti u pár spoluhráčů. Ale prý jde o samé holky, takže žádný další fotbalista. (směje se)

Do mužstva jste v pauze přivedli dvě posily, obě do defenzivy. Vzhledem k nejistotě, která panuje, to asi nebylo lehké rozhodování?

Přesně tak. Původně to vypadalo, že nás po novém roce bude čekat spousta zápasů. Proto bylo třeba posílit, abychom takovou porci zvládli.

Což nyní vypadá na přesně opačný scénář…

Najednou se bude hrát možná jen sedm utkání, ale třeba také vůbec žádné. Je to specifické, těžko se rozhoduje, zda přivádět posily, když panuje taková nejistota. Dozadu jsme nakonec posílili, v ofenzivě potřebujeme, aby se uzdravili kluci, kteří měli na podzim zdravotní problémy.

Myslíte, že se ve třetí lize odehraje více než jen zbytek podzimní části?

Podle mého se maximálně dohraje podzim. Už to bude malý zázrak, vzhledem k současným poměrům. Na druhou stranu bude tlak na dohrání soutěží, kéž by už se mohlo začít hrát.

Vzhledem k vašemu postavení v tabulce pro vás asi bude každý jarní zápas hodně důležitý.

Měli jsme relativně těžší soupeře v úvodní polovině podzimu, v jeho závěru jsme měli mít v domácím prostředí papírově lehčí týmy. Bohužel se zrovna před nimi vše utnulo. S naším postavením v tabulce rozhodně nejsme spokojení, musíme se dobře připravit, abychom neměli ještě větší problémy s udržením v soutěži.