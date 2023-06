Závěrečné kolo letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy přineslo pro kluby z Vysočiny nejhorší možný scénář.

Také v příštím ročníku na sebe narazí fotbalisté Velkého Meziříčí (v červeném) a Nového Města na Moravě (v zelených dresech). Místo ve třetí lize to ale bude už "jen" v divizi. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Definitivě u svého konce je letošní fotbalová sezona. Poslední 33. kolo třetí ligy bylo dramatické pro oba kluby z Vysočiny v soutěži. A pro oba skončilo neslavně. Velké Meziříčí po osmi a Nové Město na Moravě po pěti letech v MSFL shodně sestupují do divize.

V lepší pozici byla před posledním kolem Vrchovina. Ta v sobotu zajížděla na půdu rezervy prvoligového Zlína a věděla, že pokud bude stoprocentně bodovat, jistě se ve třetí lize zachrání.

A dlouho tento scénář vypadal nadějně. V 18. minutě zakončil rychlý brejk Sytař a poslal hosty do vedení. Po hodině Silný vyrovnal, ale chvíli na to šel Zlín B do deseti po vyloučení Grygery.

Vrchovina, vědoma si vedení Frýdlantu v souběžně hraném utkání v Hodoníně, musela hrát na riziko. A to se jí nevyplatilo, v závěrečné desetiminutovce domácí po rychlých kontrech dvakrát skórovali a poslali Nové Město do divize – 3:1.

Velice podobný vývoj měl zápas Velkého Meziříčí proti Frýdku-Místku. Po bezgólovém prvním poločasu začaly branky před skvělou návštěvou padat až po změně stran.

Meziříčí dostal po pár minutách hry do vedení Dolejš. Jenže hosté už za tři minuty vyrovnali přesnou trefou Střelce. A za další čtyři minuty už Frýdek po gólu Rubého dokonce vedl. Když se jedenáct minut před závěrečným hvizdem prosadil opět Střelec, bylo jasné, že Velmez se s třetí ligou po osmi letech definitivně loučí – 1:3.

Během dvou sezon tak Vysočina přišla o všechny tři kluby, které v MSFL měla. Naopak o patro níž, v moravskoslezské divizi, bude v další sezoně působit hned jedenáct klubů z kraje.

Reakce z kabiny Velkého Meziříčí i Nového Města na Moravě přinese Deník čtenářům v úterním vydání.

MSFL - 33. KOLO

ZLÍN B – NOVÉ MĚSTO 3:1 (0:1)

Góly: 64. Silný, 84. M.Mlýnek, 90.+3. Fuksa – 16. Sytař. Rozhodčí: Proske. ŽK: 1:1. ČK: 1:0 (69. Grygera). Diváci: 143. Nové Město na Moravě: Šmída – Vacek (66. Jícha), Bača, Ráliš, Sytař, Nečas, Svoboda (41. Ráliš), Batelka, Šteffl, Duda, Matulka.



V. MEZIŘÍČÍ – FR.-MÍSTEK 1:3 (0:0)

Góly: 51. Dolejš – 54. a 79. Střelec, 58. Rubý. Rozhodčí: Slabý. Bez ŽK. Diváci: 820. Velké Meziříčí: Lancman – Puža, Bouček (87. Havlík), Dolejš, Partl, Plichta, Mirek Malata, Mrňa, Sysel (76. Crhan), Marek Malata (67. Šuta), Mucha.



Další výsledky: Rosice – Uh. Brod 2:1, Znojmo – Ostrava B 0:8, Vítkovice – Blansko 2:3, Kroměříž – Uničov 1:1, Hodonín – Frýdlant 0:3, Kvítkovice – Hranice 1:3, Slovácko B – Hlučín 1:3.