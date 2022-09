Fotbalisté Vrchoviny přivítají v sobotu od 15.30 nováčka z Frýdlantu nad Ostravicí. Ten má přitom v tabulce na patnáctém místě jen o bod méně než klub ze Žďárska.

O důležitosti zápasu tak není třeba příliš spekulovat. „Povinnost nám velí naplno bodovat. Nejde přitom jen o postavení obou celků v tabulce. Obecně totiž nyní máme těžší soupeře venku, ty relativně snazší pak doma,“ neskrýval kouč Nového Města Lukáš Michal.

Tomu se do sestavy postupně vrací uzdravení marodi. „Naskočili už záložníci Šteffl se Svobodou. U útočníka Matulky se uvidí až po předzápasovém tréninku, zda už bude také k dispozici. Další útočník Duba ještě určitě nenastoupí,“ prozradil.

O třetiligovém nováčkovi mají v Novém Městě dostatek informací. „Kolem zkušených hráčů z okolí Ostravy, jako jsou Varadi, Literák či Svatonský, se pohybují místní mladí hráči. Jedná se o bojovný mančaft, který má dobré standardky. Tedy nic jednoduchého,“ uznal Michal.

Tradičně v neděli od 10.15 se doma utkají hráči Velkého Meziříčí s druhými Rosicemi. Ty rozhodně nepatří mezi jejich oblíbené soupeře. „Nedaří se nám na ně. Byť jsme třeba byli v předchozích zápasech lepší, Rosice rozhodly zápasy ve svůj prospěch z ojedinělého protiútoku, nebo z poslední šance v závěru,“ potvrdil trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Po řadě letních změn ovšem jeho celek hraje odlišným stylem než v minulosti. „Trošku právě na to spoléhám. Jsou tu noví kluci, třeba by to na soupeře mohlo platit,“ souhlasil.

Meziříčí už pětkrát ze sebou neprohrálo a do utkání tak půjde v dobrém rozpoložení. „Taková série se nám už dlouho nepovedla. Věřím tedy, že nebudeme pod žádným stresem a Rosice zdoláme,“ burcoval Šimáček.

MSFL - 8. KOLO

PÁTEK: Kvítkovice – Vítkovice (16.00), Hlučín – Hodonín (19.00).

SOBOTA: Hranice – Ostrava B (10.30), Frýdek-Místek – Blansko, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Frýdlant n. O. (oba 15.30).

NEDĚLE: Slovácko B – Kroměříž, Uničov – Uherský Brod, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Rosice (vše 10.15), Zlín B – Znojmo (10.30).