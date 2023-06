Druzí, resp. třetí od konce tabulky. Takové je aktuální postavení fotbalistů Velkého Meziříčí i Nového Města na Moravě ve třetí lize dvě kola před koncem ročníku. Pokud by na těchto příčkách zůstali, znamenalo by to pád obou klubů do divize.

Velké Meziříčí před týdnem přišlo o výhru v derby právě nad Vrchovinou v poslední minutě nastavení. „Všechny nás to samozřejmě štve, ale nemyslím si, že by z toho hráči byli nějak zdrcení. Spíše cítím, že to kluky nakopne k tomu, aby ukázali, že na třetí ligu mají,“ prozradil kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Tomu dělají vrásky na čele spíše absence v záložní řadě. „Střední záložníci Šuta s Fraňkem nehráli už proti Vrchovině a je skoro jisté, že nebudou k dispozici pro zbytek sezony. Musíme sestavu nějak poskládat i bez nich,“ sdělil.

Klíčové bude zvládnout doma psychicky duel s Kvítkovicemi, tvrdí gólman Šmída

V sobotu se celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice představí na stadionu nováčka z Hranic. Ten přitom ještě nemá jistotu záchrany. „Matematicky ještě sice mohou Hranice sestoupit, ale to by tři ze čtyř mančaftů pod nimi musely v posledních dvou kolech naplno bodovat. To se podle mě nestane, takže mohou být v klidu,“ nastínil.

Lodivod Meziříčí považuje za klíčové na Přerovsku neprohrát. „Pokud bychom prohráli, byla by naše situace už hodně složitá. Víme, že minimálně bod musíme na půdě Hranic uhrát,“ komentoval Šimáček.

Prakticky v totožné situaci jako Velké Meziříčí jsou také fotbalisté Nového Města na Moravě. Ti doma přivítají Kvítkovice a neuvažují o ničem jiném než o zisku plného počtu bodů. „Musíme zápas zvládnout především po psychické stránce,“ uvědomoval si gólman Vrchoviny Petr Šmída.

Jeho spoluhráči se v posledních týdnech trápí především v koncovce. Střílení branek je velkým problémem hráčů Sportovního fotbalového klubu. „Zkraje jara jsme si dokázali pomoci góly ze standardních situací. Ze hry jsme totiž branek příliš nedávali. Jenže ani standardky nám nyní příliš nejdou, proto máme v koncovce velké problémy. Doma jsme ale silní, proto věřím, že Kvítkovice zdoláme a dobře se naladíme před posledním kolem, kdy jedeme do Zlína,“ dodal Šmída.

MSFL - 32. KOLO

SOBOTA: Slovácko B – Frýdlant n. O., Frýdek-Místek – Kroměříž, Hranice – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Blansko – Znojmo, Hlučín – Zlín B, Uherský Brod – Vítkovice, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Kvítkovice (vše 17.30).

NEDĚLE: Ostrava B – Hodonín, Uničov – Rosice (oba 10.15).