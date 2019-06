Hlučín - Ve 27. kole Moravskoslezské fotbalové ligy se v přímém záchranářském souboji utkali Hlučín a fotbalisté novoměstské Vrchoviny. Domácí v něm byli úspěšnější, po výhře 3:0 jsou záchraně o pořádný kus blíž.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Skrya

HLUČÍN - NOVÉ MĚSTO 3:0

Veledůležitý záchranářský duel začal z obou stran opatrně, první vážnější příležitost si vypracoval celek z Vysočiny. V 10. minutě si balon navedl do středu hřiště Duba a s jeho bombou na zadní tyč měl gólman Hlučína co dělat. Ve 23. minutě se připomněli domácí, ale Kolář si s nebezpečnou hlavičkou po rohovém kopu poradil. Klíčový okamžik zápasu přišel po půlhodině hry. Obránce Svoboda smolně zahrál rukou ve vlastním velkém čtverci a Kraut poslal domácí celek z penalty do vedení – 1:0.