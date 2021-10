Hráčům také hned po zápase vyčinil. „Něco jsme si hned vyříkali, protože jsme dostali pořádnou facku. Je to ostuda pro celý klub,“ neskrýval.

Paradoxně právě tato skutečnost se možná pod debakl výrazně podepsala. „Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Měli jsme za sebou slušnější období, jenže Slovácko využilo naše chyby. Od inkasovaného gólu na 2:5 to s námi bylo hodně zlé,“ sdělil.

V předešlých týdnech se přitom juniorům FC Vysočina nadmíru dařilo. Do pátečního utkání drželi pětizápasovou šňůru neporazitelnosti.

Jihlavský trenér si takový výbuch příliš neuměl vysvětlit. „Je to velká ostuda. Byť bylo Slovácko lepším týmem, prohrát takovým výsledkem si prostě nemůžeme dovolit,“ láteřil kouč Michal Veselý.

