Projít celé spáleniště Na Tokáni, vše nafotografovat a postupně se probrat zbytky dvou loveckých chat a najít v nich vše, co má smysl zachránit. Památkáři se ve čtvrtek odpoledne poprvé podívali na místo, kde minulý týden požár zničil dva památkově chráněné sruby.

Prohledávat ruiny po požáru není čistá ani bezpečná práce. Všude jsou hromady dřevěného popela a zbytky ohořelých trámů, často se tam skrývají střepy nebo ostré hrany plechů. „Pokoušíme se zjistit, kolik se toho dochovalo z autentické materie. Tajně jsme doufali, že se zachovaly i některé detaily z dřevěného materiálu. K tomu ale bohužel nedošlo,“ říká garant území z Národního památkového ústavu Antonín Kadlec a z hromady popela vytahuje krásně zdobené historické kování a zámek dveří. Jejich jediný pozůstatek po ničivém požáru. Kterou místnost uzavíraly, ale není možné určit, protože na sobě leží pozůstatky všech pater.

Přestože památkáři od počátku mluví o velké historické ztrátě, budou moci díky požáru získat i nové poznatky, ke kterým by se jinak nedostali. „Je pro nás zajímavé sledovat a potvrzovat si, jak ty stavby vznikaly. Například jakým způsobem vznikl dřevěný obklad jedné z vyhořelých budov, která byla původně zděná,“ vysvětluje Kadlec. Historici si tak mohou porovnat, nakolik odpovídají původní plány uložené v archivu skutečné stavbě.

Tyto informace stejně jako co nejvíce původního materiálu by pak bylo možné využít při případné obnově obou srubů. Pro památkáře bude důležité také stavební zaměření obou vyhořelých domů, především jejich jader. Ani to totiž doposud neměli k dispozici, protože bez destruktivních zásahů ho podle Kadlece nebylo možné pořídit. „Tady za nás tu destrukci bohužel provedl požár,“ dodává smutně Kadlec.

Po prvotním průzkumu se památkáři do nitra Českého Švýcarska ještě vrátí. Rádi by byli například při vyklízení trosek, ze kterých by bylo možné vyjmout původní prvky. Podle Antonína Kadlece je ale zřejmé, že při případné výstavbě replik historických staveb mnoho částí použít nepůjde.

Podle vedoucí oddělení garantů území z ústecké pobočky Národního památkového ústavu Aleny Sellnerové se z panského domu, tedy menší ze dvou vyhořelých budov, dá zachránit minimum. „Vidíme tu jen obvodové soklové zdivo, které by zachráněno být mohlo,“ ukazuje na zbytky srubu, ve kterém při svém pobytu Na Tokáni spali majitelé panství Kinští. Budova je pravděpodobně o dvacet let starší než zbývající sruby v této lokalitě, vzniknout měla při jedné z popožárových přestaveb v první dekádě 20. století. Podle historiků byl právě tento dům číslem jedna mezi všemi stavbami Na Tokáni.

Z hospodářského stavení, ve kterém byl naposledy penzion, zbyly zděné konstrukce. Zda je bude možné zachovat, rozhodne statik, který by měl celý objekt prohlédnout. Mohlo se totiž stát, že žár a následné ochlazování vodou porušilo jejich strukturu. „To je ale role stavebního úřadu. Naše role je dokumentační,“ přibližuje Sellnerová, podle níž není nyní možné předjímat, zda budou domy obnovené do své dřívější krásy.

Zaměstnance Národního památkového ústavu čeká na srubech ještě poměrně hodně práce, ve čtvrtek se totiž uskutečnilo pouze prvotní ohledání místa. „Následně sem budou jezdit kolegové, kteří budou dělat podrobnější dokumentaci. Tedy nejen fotografie, ale i nějaký grafický výstup,“ říká Sellnerová s tím, že mají už naplánovanou schůzku s majitelem obou srubů. Ty patřily společnosti Bohemian Outdoor, kterou vlastní Anne Marie-Claire Matthea Goedhart.

Technická závada?

Pokud by na obnovu domů mělo dojít, bude jen příprava otázkou mnoha měsíců. Je možné sice postupovat podle původních plánů, ale ty je potřeba rozpracovat do prováděcí dokumentace a zároveň je sladit s moderními požadavky například na požární bezpečnost. „Naštěstí je k dispozici hodně historických fotografií, ze kterých je možné také vycházet, především v interiérech obou domů,“ dodává historička z ústeckého Národního památkového ústavu.

O požár se od samého počátku zajímá také policie, která spolu s hasiči zjišťuje jeho příčiny. „Kriminalisté pracují s několika vyšetřovacími verzemi, jako nejpravděpodobnější se zatím jeví technická závada. Nicméně abychom jednoznačně stanovili příčinu požáru, musíme vyčkat na výsledky znaleckých posudků,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. Škoda se podle odhadu majitele vyšplhala na 23 miliony korun.