Vedoucí odboru školství František Škaryd ani náměstek primátorky Josef Kopfstein, který má školství na starosti, o tom jako zástupci zřizovatele nevěděli. „Škola je samostatná právnická organizace, ne vše musí s námi řešit. Pokud se tím už ale zabývá i policie, tak by o takové události měl zřizovatel vědět,“ konstatoval Škaryd.

Podle dobře informovaného zdroje falešný pedagog učil na druhém stupni matematiku a nebyl to žádný měkota. „Byl hodně přísný, dětem dával dost čtyřky i pětky. Věděl, že do školy se minulý týden chystá inspekce, a tak rychle zmizel,“ upřesnil zdroj Deníku.

„Nebylo to přitom poprvé, co si hrál na učitele. Už to zkoušel i v jiných městech. Dokonce nepůsobil jen jako učitel, ale těch profesí vystřídal více.“ Údajně pod jedním jménem. Mluvčí policie Eva Valtová potvrdila, že se případem zabývají. „Je to ve fázi prověřování, jde o poněkud rozsáhlejší případ,“ upřesnila.

Diplom z vysoké školy

Falešný učitel rozdával známky i na pololetní vysvědčení. Co by nastalo, pokud by se některý z rodičů proti hodnocení od falešného pedagoga ohradil? „Můžou pochopitelně požádat o přezkoušení,“ uvedl Škaryd.

Náměstek Kopfstein si celou záležitost nechal prověřit. „Ten muž nastoupil do školy v prosinci loňského roku jako zástup za mateřskou na dobu určitou. Při přijímacím pohovoru předložil diplom z vysoké školy,“ vysvětlil Kopfstein.

Nic nenasvědčovalo podle něho tomu, že se jedná o podvodníka. „Při jeho hodinách byly hospitace a na nich se výuka jevila jako odborná. V únoru do školy přijela policie. Muži byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době. Vedení školy si následně prověřilo písemné práce, které jeho studenti zpracovávali, a závěrem je, že jejich hodnocení bylo v souladu s klasifikačním řádem školy,“ dodal Kopfstein.

Zda z této kauzy zřizovatel vyvodí nějaké důsledky, náměstek zatím nesdělil.