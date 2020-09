V Bílině pokračují v hledání výbuchem rozmetaných kusů munice a částí skladu

Až do večerních hodin, dokud to dovolilo denní světlo, prohledávali v úterý 15. září v Bílině policisté v rojnicích okolí areálu Speciální staveb Most, kde odpoledne týž den explodoval muniční sklad.

Po explozi v muničním skladu v Bílině bylo celé okolí uzavřeno | Foto: Deník/Petr Málek